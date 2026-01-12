前輩全圍在床邊！Emma「爆斷指意外」躺急診床挑戰哭戲：真的非常緊張

記者宋亭誼／台北報導

Emma（李曼唯）斷指，最強醫療團隊緊急動手術。（圖／六魚文創提供）

由温昇豪、張榕容、安心亞等人主演的2026首選醫療愛情影集《整形過後》迎來最終回。劇中，温昇豪飾演的整外名醫「江浩宇」在面對Emma（李曼唯）飾演的女兒「沐瑄」突如其來的斷指噩耗時，即使自身腦瘤病情未解，仍堅持親自執刀，最終卻無法完成整場手術。

温昇豪（左）與Emma（右）的父女情暖哭全台。（圖／六魚文創提供）

術後，沐瑄因為自己的選擇而陷入自責，江浩宇溫柔安慰她：「我人生也做過很多錯誤的決定，但我也做過很多漂亮的決定，像是決定把你生下來，讓你當我的寶貝。」一句話瞬間擊潰沐瑄防線。Emma坦言雖然哭戲本身就不容易，但最具挑戰的，其實是躺在急診室病床上的那一刻。

她回憶，當時包含温昇豪、安心亞、張榕容、李廷鎮與鄒承恩全都圍在床邊，壓力瞬間拉滿，「那天我一個人躺在急診室的床上被推進來，旁邊又站了一整圈前輩，我要在大家面前淚流滿面，還要同時演出強烈的疼痛感，真的非常緊張。」她也坦言，一方面擔心自己表現不夠好，辜負前輩的期待，一方面又害怕抓不到疼痛的層次，「那場戲對我來說，是整部戲裡最有壓力、也最具挑戰的一場。」

Emma劇中受到父親温昇豪影響決定報考醫學系。（圖／六魚文創提供）

另一條同樣暖哭觀眾的情感線，來自安心亞飾演的「蘇菲」與母親「永馨」（劉瑞琪 飾）之間的深厚羈絆。安心亞坦言，與劉瑞琪的合作至今仍讓她難以忘懷，「我覺得瑞琪姐是一個非常溫柔、優雅又有氣質的人，但當她詮釋我媽媽這個角色時，又多了一種堅韌、像男孩子般的力量。」

劇中永馨離世後，蘇菲選擇把自己埋進工作裡，試圖壓抑失去母親的痛楚，此時永馨的伴侶「淑華」（曹蘭 飾）帶著「熟悉的味道」到診所探班。蘇菲一嚐就忍不住說出：「這跟我媽煮的一樣。」隨後獨自一人邊吃邊落淚，瞬間引爆觀眾淚腺。

安心亞喪母後嚐「媽媽的味道」崩潰落淚。（圖／六魚文創提供）

單元個案中，電影《咒》裡令人印象深刻的小女兒「朵朵」黃歆庭演出失語病童，鄒承恩則化身暖男型整形外科醫師「徐徹天」，在江浩宇一度束手無策時，憑藉手語與孩子建立溝通橋梁，成為關鍵救援者；而在沐瑄緊急送醫、必須立刻動手術的生死關頭，徹天更站在浩宇身後，成為最可靠、也最冷靜的後盾。

談到角色之間的衝突，鄒承恩形容，徹天對浩宇的嫉妒與敵意，其實來自兩人性格的巨大落差：「徹天是一板一眼、照規矩走的人，只要浩宇那種吊兒郎當的態度一出現，我的反彈表情就會很自然地出來。」他笑說，兩個人即使在畫面中不說話，光站在一起就已經充滿衝突感。但憑藉徐徹天其實是「手語社社長」的設定，不只讓觀眾會心一笑，也讓聽障溝通與陪伴議題自然融入劇情。《整形過後》全集已在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video上架。

鄒承恩（右）手語社社長身分曝光，協助溝通女童黃歆庭（左）。（圖／六魚文創提供）

