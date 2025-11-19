前輩安啦！中高齡者8大職訓班助返職場 還可領生活津貼

隨著社會變遷，中高齡族群再就業成為趨勢，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開設8大職群職訓課程，不僅協助經驗豐富的中高齡者提升專業技能，在訓期間提供各式補貼也幫助減輕負擔。

46歲的吳長明透過職訓課程考取「氬氣銲極電銲技術士」證照並成功重返職場。（圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供）

勞動力發展署桃竹苗分署分享，46歲男子吳長明曾在某生物科技公司任職，也有外派海外的經驗，後來為了照顧中風的母親暫離職場。當吳長明有餘裕工作時，原公司的工作已被取代，雖在中高齡求職路上遭遇迷茫、不確定性，但他堅持不懈，考量自己擁有機械產業背景，他報名桃竹苗分署的「氬氣鎢極銲接專班」，補足切割與銲接的專業技能。

中高齡者職訓課程包含機械電銲領域，學員可在此加深專業技能。（圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供）

在這900小時的密集訓練期間，透過由淺入深、分段式教學，他學習到基礎材料特性、配管、識圖等，也熟練掌握各種金屬材質和氬氣鎢極電銲（TIG）技術，最終順利考取「氬氣銲極電銲技術士」證照。結訓不滿1個月，吳長明順利藉分署的入班徵才與就業媒合服務，進入楊梅機械公司任技術士職務，薪資超過4萬元。

桃竹苗分署長賴家仁說，分署提供課程涵蓋機械、觀光、機電、建築、資訊、能源等8大職群，中高齡、高齡學員可以免費參訓，針對年滿45歲至65歲、滿65歲以上的非自願離職者，勞動部也提供「職業訓練生活津貼」減輕學員經濟壓力，受訓期間每月可領取退保前6個月內平均投保薪資之60％，最長可申請6個月。

勞動力發展署桃竹苗分署提醒，民眾若有意報名職業訓練，或想了解相關補助，可洽各就業中心，或上「台灣就業通」官網、桃竹苗分署官網查詢及報名相關課程，亦可電洽03-485-5368分機1602-1641自辦訓練科，獲得更多資訊。

