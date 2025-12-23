前輩漫畫家猴哥重金買回舊稿 回顧上世紀之心路歷程

（記者鄭松維∕新北報導）前輩漫畫家猴哥近期花費上百萬元，買回上個世紀60年代散佚各地的漫畫書原稿，計畫重新整理編類，覓詢適宜場地公開展示。猴哥在事業有成，屆齡退休後，常與漫畫同好聚會，閒聊時，勾起了年輕時創作為數可觀的連環漫畫書之回憶，當時著作權尚未立法，畫稿交給出版社印刷後，老闆付了稿酬如同賣斷般，一旦出版社結束營業，就不知去向，找回原稿好像讓流落四處的孩兒重回懷抱，透過友人四處探詢，如今總算一償心願。

前輩漫畫家猴哥（謝金塗）對台灣動漫產業貢獻良多。（攝影∕記者鄭松維）

廣告 廣告

前輩漫畫家猴哥（謝金塗）對台灣動漫產業貢獻良多。（攝影∕記者鄭松維）

猴哥本名謝金塗，雲林斗六人，初中時期即投入連環漫畫創作，入行於模範出版社，成名於環島出版社，1970年轉行考進影人公司，參與日本電視卡通影片製作；漫畫作品有《神霹靂》、《謎中謎》、《鐵人娃達利》、《霹靂戰》、《第三敢死隊》、《鐵人達達卡》、《疑中疑》、《應英與小勇》、《足球小將》、《青龍旗》、《超人投手》、《魔球王者》、《金星大怪獸》、《諜對諜》、《險中險》、《龍字一號》、《龍之旗》、《JA情報員》等。

猴哥（左一）常與漫畫同好聚會，關心動漫產業發展。（攝影∕記者鄭松維）

猴哥（左一）常與漫畫同好聚會，關心動漫產業發展。（攝影∕記者鄭松維）

當年台灣頒佈有《編印連環圖畫輔導辦法》，漫畫審查流程有不同等級的審訂類別，分有准於發行、發還修正、發還改編、不准發行、發還再修正、發還改善、准發執照，不過這個輔導辦法並未立即實施，在一般家庭普遍反對小孩看漫畫書的氛圍下，認為這些通俗讀物應當控管，鑒於社會輿論的壓力，政令立馬雷厲風行，各地派出所的警員輪番到書報攤查察，強烈衝擊了國內漫畫產業的內外結構。

猴哥連環漫畫作品封面。（圖片提供∕謝金塗）

猴哥連環漫畫作品封面。（圖片提供∕謝金塗）

1966年由教育部與內政部訂定的《編印連環圖畫輔導辦法》正式實施推行，隔年起審查業務移交國立編譯館承辦，至此台灣的漫畫產業進入空前的災難，直到1987年戒嚴令解除之後，漫畫審查制度亦隨之失效，同年12月4日，教育部和內政部共同明令此辦法廢止，漫畫送審制度總算走進歷史。猴哥追念起這段歷史，不禁感嘆，台漫在漫畫市場上的全面崩盤，審查制度的施行是最主要的原因。

猴哥連環漫畫作品《魔球王者》人物設定。（圖片提供∕謝金塗）

猴哥連環漫畫作品《魔球王者》人物設定。（圖片提供∕謝金塗）

猴哥表示，早年與漫畫家蔡志忠同期效力義明出版社，出版社付給每畫一冊漫畫書酬勞800元，他是多產的暢銷漫畫家，每月約有3200元的收入；檔案資料顯示在民國56年（1967年）教師薪資調整過，有人的月薪從75元調到200元，這表示教師的薪水在200元以下或剛好200元，猴哥眉開眼笑地說，他畫漫畫比當時在電力公司服務的父親收入還要多很多。

猴哥連環漫畫作品內容。（圖片提供∕謝金塗）

猴哥連環漫畫作品內容。（圖片提供∕謝金塗）

漫畫家的創作靈感主要源自日常觀察、社會時事、自身經歷及對特定元素的喜愛，從童年回憶或身分認同等真實生活經歷中尋找題材。猴哥則從觀看電影中得到啟發，了解自己喜歡的素材，進行探索中找到創作的方向，將傳統文化或庶民文化融入流行元素，以產生新的故事；不論科幻、偵探、戰鬥、懸疑或運動，主角對目標的執著與面對強大敵人的勇氣也是創作靈感的一部分。