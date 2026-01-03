前輩1句話救她命！日搞笑女星罹罕見腫瘤 鼻子變大臉變形
日本搞笑女星淑子被前輩指出「鼻子變大」，原因竟是罹患腦部罕見疾病！醫師表示，腦下垂體生長激素瘤會增加心血管疾病、中風與癌症風險，患者起初沒感覺，通常等到手腳腫脹、鞋子變緊等才發現異常，而肢端肥大症則是該疾病典型的外觀症狀。
前輩藝人指「鼻子變大」她自以為是變胖
日本搞笑團體「加了個油（ガンバレルーヤ）」的成員淑子（よしこ），近日公開自己罹患腦下垂體腫瘤的經歷。她在接受媒體訪問時表示，起初並未察覺身體異常，只是被前輩藝人指出「鼻子變大了」，當時她以為是變胖的緣故，並沒有太在意，然而後續感覺手腳腫脹、鞋子變緊等情形逐漸明顯，讓她開始警覺自己的健康狀況。
淑子也自曝，起初她曾感覺左眼左上方出現光刺般的異常，前往眼科檢查，不過當時並未發現異常。直到某次在綜藝節目錄影中，她因視野變窄而未察覺從側邊飛來的奶油砲，直到那一刻，她才真正警覺到自己視力出問題。
全身健檢才發現2-3公分腦下垂體腫瘤
在經紀人的建議下，淑子接受了全身健康檢查，結果發現，她的腦部中央有一顆2至3公分大的腫瘤，醫師診斷為腦下垂體腫瘤，建議她立即手術。淑子坦言，當時她非常震驚，原以為只是單純變胖，沒想到所有症狀都與這個病症吻合。
在醫師強烈建議下，淑子接受了手術治療，此後她的手腳與鼻子大小恢復正常，視力也明顯改善。不過，由於她的下巴骨骼曾受成長激素影響而增生，至今仍未完全恢復；這使得她咬合方式改變，進食時必須仰賴門牙。
戒指戴不下、腳變大、睡覺打呼才警覺異常
台大醫院內科部代謝內分泌科主治醫師施翔蓉表示，像淑子這樣，因腦下垂體腫瘤造成肢端肥大症的患者雖不常見，但台灣也有！患者典型的反應會說戒指戴不下了、買的鞋子號碼越來越大、體重上升、晚上睡覺變得會打呼，出現睡眠呼吸中止症，甚至出現心血管疾病、癌症，治療過程才被診斷出來。
施翔蓉說明，腦下垂體腫瘤是頗常見的原發性顱內腫瘤，盛行率約15%，絕大多數的腦下垂體腫瘤是良性的，惡性腫瘤的機率低，但依腫瘤是否分泌荷爾蒙可區分為功能性與非功能性腫瘤，之所以造成肢端肥大症，是因為腫瘤導致體內生長激素過多而造成疾病，這種腦下垂體腫瘤雖然罕見，但未來罹患心血管疾病及癌症的風險卻相當高。
生長激素過多、肢端肥大症外觀變化
施翔蓉進一步說明，生長激素過多，在兒童會造成巨人症；在成人由於生長板已經癒合不會長高，則會造成骨骼擴大與軟組織的增生，而使得患者出現全身外觀的肢端肥大症，包括：
體重上升
額頭突出
下巴凸出（戽斗臉）
鼻子變大
舌頭變大
齒縫變寬
手指腳趾變粗
手掌腳掌變厚
生長激素增加 心臟病、糖尿病、癌症都來了
值得注意的不只是外表的改變，更有因生長激素增加而造成的心臟肥大、心血管疾病、高血壓、糖尿病、骨頭與關節的病變、癌症，包括大腸癌、乳癌以及甲狀腺癌等，而對生命造成威脅。施翔蓉指出，以台大醫院新陳代謝科門診接到的這類患者，多因會診治療這些共病，才被診斷出病因。
外觀變化難覺察 平均延誤7年才被診斷
施翔蓉說，生長激素異常肢端肥大症的外表變化和症狀都是慢慢發生，讓人缺少警覺，患者往往因出現心血管疾病或癌症等共病才就醫，根據臨床調查統計，患者平均被耽誤7年才被診斷出來。
施翔蓉表示，臨床上接到的案例包括有大腸癌、心臟衰竭、糖尿病和酮酸中毒等，他們的共同特徵是血壓、血糖飆高，到新陳代謝科門診，醫師會審視患者外觀，握握患者的手，再抽血檢測IGF（類胰島素生長因子）。
手術是腦下垂體激素瘤首選治療方式
腦下垂體生長激素瘤大多是原發性，沒有明確病因，除了外觀變化症狀，若能更早發現，就能及早降低心血管和癌症風險，除了患者本身的自我觀察、警覺，親友的提醒及臨床醫師的敏感度也很重要。目前，手術是對腦下垂體激素瘤最有效的治療方式，也是世界各國的治療指引首推的第一線治療。
施翔蓉說，腦下垂體生長激素瘤通常不需要開顱，手術經由鼻孔伸入內視鏡到達顱底，進一步穿過顱底骨到達腦下垂體，將腫瘤移除。若由經驗豐富神經外科醫師執行此手術，可以提升手術的成功率、減少併發症。
施翔蓉表示，肢端肥大症的徵兆不易察覺，卻對患者健康與生活品質造成極大影響。淑子也說，她非常感謝經紀人當初的提醒，讓她及早發現病情，而這段經歷也讓她更加關注自身健康，並提醒朋友，如果有人發現你鼻子或手腳變大，要感謝他是你的貴人，立即就醫才不會錯過黃金治療時機。
◎ 圖片來源／翻攝自yoshimoto.official IG
◎ 諮詢專家／施翔蓉醫師
