前輪脫落仍行駛 高雄男又追撞車輛疑涉肇逃
（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄李姓男子昨天晚間駕駛自小客車追撞停等紅燈自小客車，但警方發現李男車輛前輪脫落，李男供稱是因在國道擦撞分隔島繼續行駛，警將調查是否涉及前案肇逃，並依規開罰。
高雄市政府警察局三民二分局今天上午指出，三民區鼎山街與愛國路口昨天晚間近10時發生交通事故，43歲李男直行於鼎山街由北往南時，因未保持安全距離追撞前方同向停等紅燈的24歲姚姓女駕駛自小客車。
警方到場測繪，雙方駕駛皆無酒駕情事，現場無人受傷。據李男表示，稍早於國道上因擦撞分隔島，導致右前輪胎脫落。
警方將持續調閱監視器釐清李男是否涉及肇事逃逸，後續將依法究辦，初步研判李男駕駛車輛行駛於道路上，車輛設備（輪胎）不穩妥，且未依規定保持前、後車距離，分別違反道路交通管理處罰條例第30條之1第1項及第58條第1項第1款規定，最高可處新台幣7200元罰鍰，並責令改正或禁止通行，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。
警方說明，汽車駕駛人不依規定保持前、後車距離，依道路交通管理處罰條例第58條第1項第1款，處600元以上，1200元以下罰鍰；駕駛車輛行駛於道路上，車輛設備（輪胎）不穩妥，道路交通管理處罰條例第30條之1第1項，處汽車駕駛人1000元以上，6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。（編輯：黃世雅）1141127
