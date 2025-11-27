前輪脫落還繼續開！離譜駕駛釀追撞事故 罰鍰最高7200元

李男駕駛車輛發生追撞，右前輪胎脫落、右後輪沒氣仍繼續行駛，行徑誇張。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄市三民區鼎山街與愛國路口昨日發生離奇車禍，李姓男子駕駛自小客車撞上前方停等紅燈的姚姓女駕駛，雖只是輕微追撞，但肇事車輛右前輪早已脫落、右後輪也整個沒氣，仍繼續行駛，警方將依法開罰。

昨日43歲李男駕車疑因未保持安全距離，追撞前方同向停等紅燈、24歲姚女駕駛的車輛，並未造成人員傷亡，警方到場後雙方駕駛酒測值均為零，但李姓男子的車輛損壞狀況驚人，右前輪胎脫落、右後輪沒氣，李男供稱早於國道上因擦撞分隔島才導致如此車況。

警方獲悉李男當天在國道上還有一起車禍，將持續調閱監視器釐清李男是否涉及肇事逃逸，後續將依法究辦。同時針對李男駕駛車輛設備（輪胎）不穩妥，且未依規定保持前、後車距離，分別違反道路交通管理處罰條例第30條之1第1項，處新台幣1000元以上6000元以下罰鍰，及第58條第1項第1款規定，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，最高共可處新台幣7200元以下罰鍰。

警方勘驗監視器畫面發現，案發前李男車輛已明顯右傾，車牌螺絲也疑似鬆脫，車況早已不穩，責令改正或禁止通行，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

分局呼籲，民眾駕車行駛於道路遇有車多時，務必放慢車速，隨時留意週遭車流及前方動態，另駕駛人如不慎發生交通事故，應依法留在現場協助處理，避免涉及肇事逃逸等法律責任。

