前輪脫落還繼續開！離譜駕駛釀追撞事故 罰鍰最高7200元
[Newtalk新聞] 高雄市三民區鼎山街與愛國路口昨日發生離奇車禍，李姓男子駕駛自小客車撞上前方停等紅燈的姚姓女駕駛，雖只是輕微追撞，但肇事車輛右前輪早已脫落、右後輪也整個沒氣，仍繼續行駛，警方將依法開罰。
昨日43歲李男駕車疑因未保持安全距離，追撞前方同向停等紅燈、24歲姚女駕駛的車輛，並未造成人員傷亡，警方到場後雙方駕駛酒測值均為零，但李姓男子的車輛損壞狀況驚人，右前輪胎脫落、右後輪沒氣，李男供稱早於國道上因擦撞分隔島才導致如此車況。
警方獲悉李男當天在國道上還有一起車禍，將持續調閱監視器釐清李男是否涉及肇事逃逸，後續將依法究辦。同時針對李男駕駛車輛設備（輪胎）不穩妥，且未依規定保持前、後車距離，分別違反道路交通管理處罰條例第30條之1第1項，處新台幣1000元以上6000元以下罰鍰，及第58條第1項第1款規定，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，最高共可處新台幣7200元以下罰鍰。
警方勘驗監視器畫面發現，案發前李男車輛已明顯右傾，車牌螺絲也疑似鬆脫，車況早已不穩，責令改正或禁止通行，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。
分局呼籲，民眾駕車行駛於道路遇有車多時，務必放慢車速，隨時留意週遭車流及前方動態，另駕駛人如不慎發生交通事故，應依法留在現場協助處理，避免涉及肇事逃逸等法律責任。
更多Newtalk新聞報導
台男阿布達比轉機遭帶走 失聯3天！妻報平安：人在杜拜警局
香港大火 陸委會：向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問
其他人也在看
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 4 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 7 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 3 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金曲歌王熱愛超跑！林俊傑「起家車」比你想的還平價｜名人車庫
歌手林俊傑創作才華驚人，加上超強的歌唱實力，被譽為是「行走的CD」。出道以來，他唱過無數膾炙人口的作品，也獲得各項音樂大獎肯定。不過，舞台之外的林俊傑，也是一位徹底的愛車魔人，時常在社群分享各式超跑與限量名車。以下，我們就來看看林俊傑的車庫裡，究竟有哪些令人讚歎的珍藏座駕。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 22 小時前
休旅車「正要倒車」遭轎車直撞輕傷 駕駛涉嫌肇逃
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣員林市的育英路上，昨(26)日發生一起車禍意外，當時一輛黃色休旅車正準備倒車離開，沒想到卻遭到後方衝出的轎車直接撞上，車尾被撞爛，還破了一個洞，所幸車主沒有生命危險，而肇事駕駛事後竟然逃離現場，目前警方已經鎖定身份，將通知他到案說明。一輛黃色休旅車橫在馬路上，正準備倒車往前開，沒想到下一秒，後方突然衝出一輛車，直接撞上休旅車的車尾，連停在一旁的車輛都慘遭波及，畫面怵目驚心，肇事車輛的保險桿及車牌受到巨大撞擊力道衝擊斷裂，就這樣孤伶伶地躺在地上，因為釀禍的龔姓駕駛，事後竟然開著車逃離現場。這起車禍發生在昨日晚上10點多，彰化員林市的育英路上，挨撞的黃車駕駛人已經送往醫院治療，彰化縣消防局員林分隊救護人員說：「患者他是意識清楚，生命徵象穩定，他表示他脖子有一些疼痛，我們救護人員予以頸椎固定。」彰化縣交通警察隊員林分隊長余政忠說：「該不明車輛肇事後逃逸，目前警方已鎖定車主，並通知到案說明。」被撞的黃色休旅車車尾被撞爛，車殼也完全裂開，還破了一個洞，這一撞也讓車主身體受傷之餘心也跟著痛，因為根據了解，這是他才剛買來的中古車，雖然車齡10年但要價破百萬，沒想到卻被人暴衝撞壞，至於肇事男子警方已經鎖定身分，詳細的事發原因與肇責，警方還要調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
Toyota也是有賣不好的休旅車！Hilux SUV版的Fortuner澳洲預告即將停售
Toyota也是有賣不好的休旅車！Hilux SUV版的Fortuner澳洲預告即將停售SiCAR愛車酷 ・ 21 小時前
全新得利卡D:6將會引進台灣？Mitsubishi Delica D:5日本北海道自駕體驗 Feat. @7car @jjlovesdriving @UCARTV
這次邢男遠赴北海道除了試駕全新Mitsubishi XFORCE，還在札幌一般道路體驗Delica D:5，這個第五世代的得利卡已經在日本販售長達18年，期間經過多次大小程度不同的改款，雖然提升不少競爭力，但18年過去難免略顯老態，本次試駕也將帶來D:6的最新消息，據說有機會在台灣上市，讓我們一起期待吧！車水馬龍網 ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
價格變甜、細節更細！2026 Toyota bZ4X小改試駕
現階段Toyota品牌的主力純電車款，bZ4X的小改款早已在數個月前正式堆出，除了愈加精緻的內外造型與動力設定，更重要的是那更顯香甜的建議售價，對上目前主流的進口純電中型休旅級距，謂之毫無競爭對手！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 8 小時前
輔助駕駛≠自動駕駛 高公局：握好方向盤
[NOWnews今日新聞]近年來，輔助駕駛系統(ADAS)已逐漸成為新車標準配備，雖ADAS的車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能可減少駕駛負擔，不過高公局提醒，部分駕駛人對於ADAS功能認知明顯不足或...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火
香港大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」大樓陷入火海，宛如末日焚城；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束，不過這起火警時間軸，也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台灣媒體試完就改款？Mitsubishi三菱Triton Street皮卡嶄新車頭亮相
台灣媒體試完就改款？Mitsubishi三菱Triton Street皮卡嶄新車頭亮相SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
XPEL推改色車漆保護膜，16款高級色與三種質感一次到位
XPEL Taiwan宣佈品牌最新「改色車漆保護膜」（COLOR PPF）於台灣市場全面上市。全新系列共有16款靈感源自原廠車色的高級色彩，並同步提供亮光、消光與金屬光澤三大質感，滿足車主在個性風格與車輛保護上的雙重需求，打造更具識別度的專屬外觀。為慶祝新品上市並回饋車主，XPEL Taiwan也推出限時優惠活動，自即日起至2026年1月31日止，凡全車施工改色車漆保護膜，即可免費升級安裝XPEL前擋防護膜。地球黃金線 ・ 1 天前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前