前農委會主委林聰賢轉戰公股兆豐資產董事長 在野批政治酬庸

前農委會主委林聰賢將接任兆豐金旗下兆豐資產管理公司董事長。（資料照片／李隆揆攝）





兆豐金控近期啟動人事調整，前宜蘭縣長、前農委會主委林聰賢將接任兆豐金旗下兆豐資產管理公司董事長，並於本週進行交接，引發外界關注。國民黨立委王鴻薇直言，林聰賢根本沒有任何金融背景，批評此人事案就是民進黨新潮流派系的酬庸。宜蘭縣民進黨立委陳俊宇則肯定林聰賢「老縣長」的能力，相信上任後很快就能游刃有餘。

林聰賢接兆豐資產管理董事長 月薪約22萬

兆豐金控與兆豐資產管理公司在上週雙雙召開董事會，通過新人事案，其中兆豐產險獨立董事新增央行理事兼台大經濟系主任陳旭昇、及前中央存保董事長蘇財源；林聰賢則接任兆豐資產管理公司董事長一職，月薪約22萬元。

林聰賢現年64歲，曾任2屆宜蘭縣長，他最早從宜蘭市公所課員開始打拚，一路從基層行政職爬到宜蘭縣長，之後進入中央，出任農委會主委，也曾任中央畜產會董事長，後來因任內爆發超思進口蛋爭議，請辭負責。外界認為他屬民進黨新潮流派系要角。

王鴻薇批新潮流派系政治酬庸 綠委力挺游刃有餘

林聰賢在兆豐資產管理公司職務前，曾以農委會主委身份兼任第19屆央行理事成員，《聯合報》報導，國民黨立委王鴻薇對此批評，根本就是民進黨新潮流派系的酬庸；民眾黨立院黨團也批，林聰賢因超思雞蛋弊案下台，如今卻「查無不法」後繼續坐大位，此舉顯示賴政府只想赤裸裸安插自己人、酬庸老戰友。

宜蘭縣民進黨立委陳俊宇則表示樂觀其成，認為以「老縣長」的能力，相信定能游刃有餘。（責任編輯：卓琦）

