前進世界棒球經典賽！華航2/2起日本全航線促銷 最低享78折優惠

[Newtalk新聞] 中華航空今(2)日宣布為全力支持國家棒球發展，除贊助2026世界棒球經典賽Team Taiwan球員包機外，即日起至2月22日也將同步推出日本航線促銷活動，台灣出發日本全航線最低可享78折起優惠。

2026年世界棒球經典賽(WBC, World Baseball Classic)將於今年3月5日至3月17日舉行，本屆共有20支球隊參賽，賽事則將在由美國休士頓、邁阿密、日本及波多黎各四個城市開打，為全球棒球迷最受關注的國際賽事之一。而台灣在2025年資格賽中順利取得參賽資格，將於日本東京巨蛋進行C組對戰。

中華航空今日表示，為全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，將正式贊助Team Taiwan球員包機服務，陪伴球員前進日本參加2026世界棒球經典賽，讓選手們以最佳狀態迎接國際挑戰，勇闖世界級舞台。

此外，為了讓全台球迷更貼近本次經典賽事，華航特別打造Team Taiwan應援專屬網站，並同步推出首波日本航線促銷活動，即日起至2月22日，台灣出發日本全航線祭出最低78折起優惠，精選航線台北－東京成田TWD9,492元起、台北－大阪 TWD9,660元起(以上均為未稅價)。2月24日開始，也將透過粉絲互動遊戲，抽卡提供促銷折扣碼，邀請球迷親臨日本，開啟專屬的應援之旅。







