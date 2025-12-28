前進兵工廠為國防預算請命 賴清德：台灣不會挑釁中國、也不會反攻

總統賴清德日前接受《話時代人物》節目專訪時表示，台灣不挑釁中國，也不會反攻大陸。（圖／總統府提供）

總統賴清德日前接受《話時代人物》節目專訪時表示，國防預算不單純是一組數字而已，國防自主也不只是「做出武器」，而是要把研發設計、生產製造、維修修復與快速升級串成完整產業鏈。賴強調，「無形戰爭可能已在進行，只是沒有砲聲」，台灣不挑釁、不走冒進路線，堅定維持現狀，願意在對等尊重下交流合作，但若沒有實力作後盾，所謂和平只會變成被迫的屈服。

總統賴清德日前接受《話時代人物》節目專訪，特地選在位於南投集集的國防部軍備局生產製造中心第209廠，這也是首度有總統專訪直接前進營區。這次賴清德從軍備產製第一線切入，走進209兵工廠，開宗明義點出地點的特殊性，雲豹八輪裝甲車、榴彈砲、鏈砲等裝備的產製與整備，成為最直接的說明，「預算不是一組冷冰冰的數字」，而是確保國軍武器數量足、品質精良的基礎，也是守護國家安全與人民生命財產的必要條件。

接著賴清德在採訪中聚焦向國人說明「國防自主」重要性。賴清德指出，國防自主不只是「做出武器」，而是要把研發設計、生產製造、維修修復與快速升級串成完整產業鏈。過去預算縮減造成能力斷層，如今重新拉高投入，是要建立可持續的自主能量；更重要的是，國防產業具有外溢效益，能帶動經濟動能、吸引人才與技術累積，甚至有機會成為下一座護國神山，走向國際合作與供應鏈分工。

賴清德續指，面對中國威脅把併吞台灣視為國家政策，以及國際關心印太情勢希望維持穩定的諸多討論，台灣要持續累積戰力、提高跨海侵略的門檻，才是達到維持台海和平穩定的目的，尤其在各國增強軍備、重視印太穩定的脈絡下，台灣更要展現自我防衛決心，才能形成支持台灣、維持和平的正循環。

「無形戰爭可能已在進行，只是沒有砲聲。」賴清德說明，把灰色地帶威脅拆成五類，分別是主權威脅，包含外交打壓、法律戰、軍機艦襲擾等，以及國家認同混淆、對現退役軍人的滲透吸收、藉交流進行統戰任務，以及以「共融、融合」經濟誘因吸引台商與年輕人形成依附與掏空風險。賴強調，台灣處於長期、累積式的滲透，對方致力於動搖社會韌性與抵抗意志。

賴清德認為，和平要靠實力加上全社會韌性，宣示「不投降、堅持到底」是嚇阻侵略的決心戰，同時提醒假訊息與認知作戰會瓦解民心，因此必須強化全社會防衛韌性，讓國家在危機中仍能運作、社會能維持秩序。賴重申，台灣不挑釁、不走冒進路線，堅定維持現狀，願意在對等尊重下交流合作，但若沒有實力作後盾，所謂和平只會變成被迫的屈服。

賴清德提及，有關1.25兆「台灣之盾」的整體構想，是要打造台灣之盾、建構 AI 化攻防體系、扶植自主工業升級轉型。台灣之盾強調分層防禦與高度感知，整合衛星、雷達、無人機偵蒐與各式防空、反飛彈、反無人機系統，形成由 AI 與系統整合支撐的立體防護網，優先守住戰力、關鍵基礎設施與人口密集區；同時也期待國防投資帶動產值與就業，向國際展現台灣自我防衛的決心與能力。



