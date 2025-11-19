前進北市進出口業公會 基隆關宣導通關法令

基隆關主任秘書吳奇陽率團到台北市進出口商業同業公會進行各項關務宣導。（圖：基隆關提供）

基隆關通關服務宣導團於19日由主任秘書吳奇陽率隊，前往台北市進出口商業同業公會宣導通關實務、廉政法令等，並舉行座談，主動解答各項進出口貨物通關問題。

基隆關表示，為提升貨物通關便捷效能，此次前往台北市進出口商業同業公會進行宣導，主要是以出口貨物通關簡介與案例分享、廉政法令、逾期貨標售與處理作業，以及納稅者權利保護法等主題向與會人員進行說明，並辦理座談會雙向交流，期藉由彼此的互動溝通，讓業者更加了解通關實務中常見的疑難雜症。同時，宣導團也特別提醒廠商應注意事項，以確保貨物通關順暢。

基隆關藉由宣導團走動式服務，與相關產業公（協）會及業者建立面對面溝通的橋樑，可主動了解業界需求，即時聽取業界回應及建言，共同建構更優質便捷的通關環境。

通關服務宣導團主動式的服務措施，業界都給予高度肯定，各工商團體若需該關通關服務宣導團提供關務諮詢，抑或想進一步了解海關各項作業內容，均可透過公（協）會提出申請，該關會馬上安排宣導團前往服務。