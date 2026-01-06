前進北高雄核心！賴瑞隆路口拜票衝民調 邱志偉現身力挺

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者古高樹、朱雅霆／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入倒數，參選人賴瑞隆6日一早率領團隊前進北高雄產業廊帶路竹區，站路口拜票爭取支持，在地立委邱志偉也現身力挺。

賴瑞隆前進北高雄產業廊帶路竹區拜票爭取支持。

一大早站在路口親切和市民鄉親拜票打招呼，賴瑞隆率領團隊前進北高雄衝刺初選民調，立委邱志偉也現身力挺陪同爭取支持。

立委邱志偉：「賴委員在市政府服務有十年，行政經驗非常豐富，未來路竹發展我們需要有遠見、有執行力的市長，讓未來的路竹發展更好。」

民眾：「我覺得賴瑞隆委員他的中央和地方的經歷都非常夠，他是一個唯一能夠一上手就當市長的人。」

民眾讚賴瑞隆中央和地方的經歷都非常夠。

延續造勢人氣，賴瑞隆走訪高雄各地爭取市民認同。

民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆：「謝謝所有鄉親朋友支持，今天早上我們到北高雄的路竹，跟邱志偉委員我們一起來站路口，路竹是北高雄很重要重鎮，特別這邊有有科學園區、S廊帶，這邊相關螺絲產業也非常興盛，這裡將近7、8萬人口，非常重要重鎮，希望在路竹爭取更多鄉親支持。」

賴瑞隆站路口拜票最後衝刺。

隨著民進黨高雄市長初選進入倒數關鍵，參選人啟動掃街拜票行程拉近與市民距離，展現對高雄發展決心。

