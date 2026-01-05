前進台江野放黑琵！中國信託實踐自然資本保育 守護臺灣生物多樣性

打造友善棲地守護自然資本！中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）攜手內政部國家公園署台江國家公園管理處（簡稱台江處），自2025年起投入濕地治理、友善魚塭與生態保育，今（5）日再添佳音，中國信託金控與多位子公司董事參與瀕危物種黑面琵鷺復原野放，以實際行動實踐企業對自然資本保育的具體承諾。

中信金控獨立董事劉長春（右八）、楊聲勇（左七）、季崇慧（左六）、總經理兼永續長高麗雪（右七）協同各子公司獨立董事及主管今日參與瀕危物種黑面琵鷺復原野放，以實際行動實踐企業對自然資本保育的具體承諾。（圖/中信金控提供）

台江國家公園為全臺唯一濕地型的國家公園，濕地不僅是大地糧倉，更是瀕危物種黑面琵鷺最大的度冬棲息地；中信金控獨立董事劉長春、許文彥、楊聲勇、季崇慧與總經理兼永續長高麗雪，台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）副董事長許東敏、獨立董事林建智、周冠男與總經理莊中慶，中國信託綜合證券公司（簡稱「中信證券」）副董事長傅祖聲與總經理林佳興，中國信託證券投資信託公司（簡稱「中信投信」）董事長陳金榮與總經理陳正華及中國信託商業銀行代表等熱情參與野放行動，中信金控企業永續委員會召集人劉長春表示，中信金控透過永續金融實踐，協助推動生物多樣性維護，並促進產業與環境的雙贏發展，為更有效追蹤投入保育成效，此次野放使用中國信託贊助的特製輕量無線電發報器，觀察黑面琵鷺遷徙路線、日夜活動與棲地利用，同時號召各子公司響應，為公私協力攜手守護生態的最佳示範。

中信金控攜手台江處打造保育共生地，透過公私協力守護臺灣生物多樣性。（圖/中信金控提供）

值得一提的是，2025年年底在臺南七股區及北門區，分別發現來臺度冬不慎中毒的黑面琵鷺「W27」，以及翅膀被漁網纏繞的「W28」，他們都在台江處與臺南市野鳥學會悉心照料下恢復健康，今日由臺南市野鳥學會常務理事郭東輝於台江國家公園的野生動物保護區野放，當黑面琵鷺振翅飛向自由的天空，郭東輝理事感性地說，從事救傷野放黑面琵鷺十多年，看見臺灣寫下野放227隻紀錄，相信黑面琵鷺把這片濕地當成真正友善的「家」，人與鳥共好是臺灣最美麗的風景；中信金控獨立董事季崇慧及多位各子公司獨立董事皆肯定台江處的作為，並鼓勵中國信託各子公司繼續支持相關永續活動。

野放黑面琵鷺均使用中國信託贊助的特製輕量無線電發報器，觀察黑面琵鷺遷徙路線、日夜活動與棲地利用，為守護生態的最佳示範。（圖/中信金控提供）

中信金控長期關注氣候變遷、維護生物多樣性，去年5月號召中國信託銀行、台灣人壽、中信證券、中信投信四家子公司，與台江處簽署ESG（Environmental, Social, Governance）合作備忘錄，攜手推動棲地治理及生態保育；黑面琵鷺是臺灣濕地生態健康的指標物種，其穩定存續反映濕地系統韌性，中國信託不僅參與黑面琵鷺發報器追蹤計畫，更進一步串聯在地漁民與社區，推動臺灣首例公私協力營造的「保育共生地」（Other Effective Area-Based Conservation Measures, OECM），於候鳥度冬期間鼓勵魚塭進行「曬坪」，連續五天以上放低水位維持20公分，保留雜魚、不驅趕鳥類與避免使用化學藥劑等友善行為，擴大黑面琵鷺與其他鳥類的覓食棲地，提供獎勵金支持漁民永續轉型、發展黑琵自有產品品牌，讓漁業經營與生態保育得以共好，「養魚」與「養鳥」和諧共存。

根據台江國家公園生態友善棲地營造推廣加值計畫報告，2025年台江地區友善棲地面積達276.91公頃，觀測到的鳥類總數為88,352隻，較2024年增加近5,900隻，其中包括連續11年飛回臺灣度冬的黑面琵鷺「T69」，已從鳥友口中的「台江女兒」變成兒孫滿堂的「台江阿嬤」。中信金控2022年率先加入自然相關財務揭露工作小組（The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，簡稱TNFD），2023年發布全臺首本TNFD報告書，將自然資本納入風險管理與決策核心；中信金控將持續發揮永續金融影響力，為臺灣與世界共築更具韌性的永續未來。

