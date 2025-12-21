前進徐欣瑩大票倉辦說明會 湖口鄉長公開力挺陳見賢 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新竹報導

有意挑戰下屆新竹縣長的副縣長陳見賢持續展開競選行程，本週末於湖口鄉勝利村舉辦「鄉親有約問政說明會」。陳見賢今（21）日表示，自己在湖口生活已超過10年，早已將湖口視為第二故鄉，承諾未來將全力推進交通、產業、生活機能到教育等政策，以回應地方長期期待。該活動吸引多位地方民代出席，湖口鄉長吳淑君更公開表態力挺，讓外界好奇長期被視為國民黨立委徐欣瑩本命區的湖口大票倉疑似出現鬆動。

吳淑君率多位在地民代到場力挺，由於湖口、新豐長期被視為徐欣瑩過往選舉的「本命區」，此次地方重要人士公開站台支持陳見賢，尤其吳地方形象佳、具備連任實力，更被點名為未來可挑戰立委的人選，引發地方政壇高度關注。原本被視為徐欣瑩穩固的票倉是否出現實質鬆動，後續發展備受觀察。

隨著2026年新竹縣長選戰逐步升溫，各界陸續盤點可能人選。綠營方面，民進黨竹北市長鄭朝方被視為潛在人選，但據了解，鄭在上月縣長民調中支持度雖暫居領先，但未展開相關競選行程，外傳他將把心力回歸竹北市政。

此外，時代力量黨主席王婉諭在上次立委選舉雖未當選，仍取得約37%得票，被視為第三勢力中實力最強的潛在人選；民眾黨則未傳出有相關人選。

藍營方面，陳見賢已獲新竹縣議會議長及13鄉鎮多位重要地方人士力挺，地方普遍認為，他是藍營目前唯一具備民代與行政歷練的參選人，基層實力雄厚。而林思銘是二連霸立委，律師出身，從議員一路走來，歷經7次選舉從未敗選，並成功挺過罷免危機，基層實力同樣不容忽視。徐欣瑩則以科技人形象爭取認同，多次參選立委及縣長選舉，2024年立委選舉在湖口、新豐皆拿下約55%高得票，兩地向來被視為其核心票倉。

不過，陳見賢近期積極展開下鄉行程，連續舉辦問政說明會，本週末首度進軍湖口。活動當天，包括吳淑君、縣議員吳菊花、陳栢誠及多位地方民意代表皆到場力挺。吳淑君表示，活動選在「勝利村」舉行，象徵旗開得勝，也代表湖口鄉親對未來縣政發展的共同期待。

「湖口當前最迫切的課題，在於交通紓解與公共空間品質的全面升級。」吳淑君更當場表態全力支持陳見賢參選縣長，強調陳熟悉縣政運作、理解地方結構問題，不僅勤走基層，更懂得如何替地方把經費與建設真正爭取到位，「是湖口最需要的夥伴」。

吳菊花、陳栢誠也指出，湖口近年快速成長，迫切需要一位能將地方聲音帶進縣政核心的領導者；陳見賢長期在縣府第一線協調、從不推諉責任，是地方可以信賴、倚重的後盾。

陳見賢則表示，自己在湖口生活已超過10年，早已將湖口視為第二故鄉，對鄉親面臨的交通、生活與發展壓力感同身受。他承諾，未來將持續推動人行安全與道路品質改善，加速爭取國道一號湖口路段增設第二交流道，並同步從交通、產業、生活機能到教育建設全面推進，回應地方長期期待。

照片來源：翻攝自陳見賢臉書

