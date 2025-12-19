前進指標性產業盛會 新北美洲出口拓銷團啟動招募

《圖說》新北拓銷團今年前往「德國漢諾威工業展｣，以「新北館」為主題展區集結團隊之力展現產業能量，第二排左四經發局長盛筱蓉。〈經發局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府為協助新北企業掌握北美市場趨勢，強化國際鏈結，115年度美洲出口拓銷團報名開跑！預計於明年6月率團前往美國芝加哥，參加北美最具指標性的產業盛會—「AUTOMATE 2026北美最大自動化技術展」，並設立「新北市形象館」，全面展示新北優質企業與產品實力，協助企業搶攻美洲市場、拓展海外商機。報名至115年1月30日止，名額有限，詳見https://reurl.cc/DbAyGd經發局官網。

經發局長盛筱蓉表示，鑒於美國關稅政策及全球供應鏈重組所帶來的市場變化，此時正是本市企業深化布局、切入國際供應鏈的關鍵時刻，其中，「AUTOMATE 2026北美最大自動化技術展」為北美地區規模最大的自動化與機器人專業展，今年該展會吸引來自全球逾900家廠商參展、4.5萬人次參觀。

她說，為國際企業進入美洲市場的重要門戶，期盼藉由政府主動率團參展，除協助新北企業強化海外曝光、開發潛在買主，同時亦能掌握美洲市場脈動、拓展國際商機，並向國際展現新北產業的創新量能與競爭優勢。

《圖說》新北市政府北美最大自動化技術展(AUTOMATE+2026)參展團熱烈招募中。〈經發局提供〉

盛筱蓉指出，115年度新北市美洲出口拓銷團由新北經發局主辦，預計6月22日至6月25日於美國芝加哥AUTOMATE展會期間設立「新北形象館」，集中展出新北優質企業與技術成果，爭取美洲買家訂單，掌握區域市場脈動，全面提升國際能見度，歡迎新北企業把握此次難得機會踴躍參與。

她說，此次預計招募20家新北企業，參團徵集重點包含AI、工業自動化、裝配搬運與物流自動化、工業機器人及應用、自動導引車與系統整合、機器人零組件與配件、機器視覺及鐳射與3D打印技術等產業領域，報名期限至115年1月30日止，名額有限，歡迎業者踴躍參加。