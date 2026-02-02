前進日本WBC！ 華航力挺「贊助Team Taiwan包機」

中華航空今（2日）宣布，正式贊助Team Taiwan包機，將陪伴球員前進日本參加經典賽。（資料畫面）

世界棒球經典賽（WBC）將在3月登場，中華航空今（2日）宣布，全力支持國家棒球發展與國際賽事推廣，正式贊助Team Taiwan包機，陪伴球員前進日本參加經典賽，要讓選手們以最佳狀態迎接國際挑戰，勇闖世界級舞台。

華航今（2日）表示，棒球是台灣最具代表性的運動之一，也是凝聚全民感動的重要力量，華航此次贊助包機，除了讓球員重溫世界棒球12強賽的感動，更期盼能喚醒全民的棒球魂；且華航支持的旅美球員林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲也積極為WBC備戰，此行將由華航把全台灣加油聲化作旅程中舒適飛行體驗，陪伴Team Taiwan以最高士氣迎戰世界強隊。

華航指出，為了讓全台球迷更貼近本次賽事，特別打造Team Taiwan應援專屬網站，推出首波日本航線促銷活動，即日起至22日，台灣出發日本全航線祭出最低78折起優惠；24日起也將透過粉絲互動遊戲，抽卡提供促銷折扣碼，邀請球迷親臨日本，為台灣隊喝采。

此外，華航表示，為迎接即將開打的經典賽，華航也加入「冠軍之路」紀錄片企業包場活動，重溫Team Taiwan在12強賽奪冠熱血時刻，透過紀錄片再次感受球員的拚搏精神與團隊力量，象徵華航以實際行動為國家隊暖身加油，展現企業對運動產業的支持。





