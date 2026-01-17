前進永康區西勢路拔蘿蔔

大小朋友前進永康西勢路蘿蔔田拔蘿蔔。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／永康報導

有白蘿蔔故鄉之名的永康區，十七日在西勢路邊的蘿蔔田人聲鼎沸，親子們歡喜拔蘿蔔，裝滿一大袋百餘元，讓大小朋友可以盡情的拔。永康區農會推廣人員曾千千表示，這蘿蔔田是農會輔導青農用心種出來的，多汁質又好，十八日還有一天，凡路過的民眾均可參與拔蘿蔔。

十七日天氣陰陰的涼著，永康區西勢路邊的蘿蔔長得正好，品質飽滿，而這田區是由永康區農會輔導青農所栽培，青農特別在十七日和十八日舉辦四場的親子族群與民眾「拔蘿蔔體驗活動」，邀請大小朋友走進田間，體驗農村採收的樂趣。永康區農會表示，除了可先預約報名外，民眾也可以直接到現場參與體驗，惟因蘿蔔採收量有限，有興趣的民眾要把握時間前往。

曾千千指出，為兼顧已完成電話預約民眾的權益，現場保留部分蘿蔔供預約者體驗，其餘也提供路過的民眾參與，且為了讓民眾安心體驗、放心品嘗，此蘿蔔田的蘿蔔已先於十四日完成農藥殘留抽驗，檢驗結果均符合相關規定，品質安全無虞，民眾可安心拔蘿蔔回家品嘗。

大小朋友拔出白嫩嫩的的蘿蔔時莫不展顏歡笑，有的還高唱著「拔蘿蔔、嘿喲嘿喲拔蘿蔔，嘿喲嘿喲拔不動…」。曾千千表示，透過輔導青農投入在地生產，並結合產地體驗活動，讓民眾不只「買得到」農產品，更能「看得到、拔得到、吃得到」在地新鮮蔬菜，進一步推動食農教育與地產地消，也讓農民的用心被更多人看見。

至於此次拔蘿蔔是採「以袋計價」方式，現場提供背心袋（以現場提供袋子為主），每袋約兩斤，活動地點就在永康區西勢路蘿蔔田，歡迎民眾把握產季，親手拔蘿蔔，將冬日的甜脆滋味與農田的溫度一同帶回家，體驗最道地的農村生活。