前進波灣國際食品展 雲林良品22家廠商參展

中東地區規模最大的波灣食品展，目前在杜拜世博城舉辦，雲林縣共有22家廠商參展。（圖：雲林縣政府提供）

中東地區規模最大的波灣食品展(Gulfood)，目前正在杜拜世博城舉辦，本次共有195國、8,500家廠商參展。其中，雲林縣以「雲林良品」品牌參與，縣長張麗善共帶領22家廠商參展，盼為雲林農產品拓展海外通路奠定關鍵基礎。

雲林縣農業產值一年有948億元，在台灣已超過1萬2000個行銷點，近年來積極開拓海外市場，包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞等。這次看好中東、北非、南亞穆斯林市場，超過2.3兆美元龐大商機，因而組團參加波灣食品展。

雲林好農產前進2026年波灣國際食品展，展現台灣農業重鎮進軍國際市場的堅強實力。（圖：雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善表示，波灣地區為全球食品貿易與高端消費的重要樞紐，也是清真食品與農產進口需求成長最快速的市場之一，此次雲林縣以「雲林良品」品牌做為參展主軸形象，展出具外銷潛力的生鮮蔬果及雞肉加工製品、各類常溫及冷凍產品，希望向國際買主展現雲林食品產業從原料到加工的整合能力。

穆斯林市場，有超過2.3兆美元龐大商機，台灣參展廠商特別重視清真（Halal）相關規範。（圖：雲林縣政府提供）

參展廠商之一元進莊董事長吳政憲說，中東波灣市場對食品安全、品質認證及供應穩定度高度重視，特別重視清真（Halal）相關規範。元進莊此次參展產品已取得 Halal 清真驗證，符合中東及穆斯林市場對食品原料、製程與管理制度的嚴格要求。

雲林縣政府強調，雲林農產品在原料來源透明、產地管理完善及加工品質控管等面向具備良好條件，透過具代表性的在地企業實際參展，能有效讓國際市場看見雲林農業的專業度與完整產業鏈實力。（龐清廉報導）