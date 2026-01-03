前進深藍選區！ 民眾喊兩岸一家親 蘇巧慧：本就要交流

新北市 / 綜合報導

備戰2026新北市長選舉，民進黨拍板由立委蘇巧慧出線，今(3)日一早她來到深藍選區永和的永安市場掃街，過程中還遇到民眾喊兩岸一家親，蘇巧慧則回應兩岸本來就要交流。受訪時她也展現自信，表示自己11年前也是從藍營優勢選區開始選，只要用心服務，其實沒有什麼深藍或深綠的選區。

緊握每一雙手，懇請鄉親支持，民進黨立委蘇巧慧，新的一年馬不停蹄，來到新北永安市場掃街，嗆聲兩岸一家親，民眾VS.立委(民)蘇巧慧說：「我是對岸，選上要開通，飛機回去都做不到，本來就應該要交流，兩岸一家親。」

前進深藍選區，難免遇到不同聲音，即便如此蘇巧慧還是有信心，立委(民)蘇巧慧說：「只要我們能夠用心服務做出成績，讓民眾感受到我們的努力跟誠意，其實沒有什麼深藍深綠的選區。」

永安市場位在中永和交界，目前兩區的立委都是國民黨籍，從2022年新北市長選舉結果來看，當時民進黨派出林佳龍，對上尋求連任的侯友宜，侯友宜大贏林佳龍，其中在中永和更是大獲全勝，中和得票率約百分之67，永和則是有將近7成。

蘇巧慧拚藍天變綠地，母雞積極布局，選區小雞們當然也沒缺席，包含尋求連任的議員許昭興，還有上屆連任失利的羅文崇都到場，對比綠營在新北已經拍板，藍白有志者們似乎還喬不攏，黃國昌劉和然同台，民眾黨主席黃國昌，與新北市副市長劉和然，元旦都出席新北升旗活動。

但全程零互動，畢竟在備戰新北市長選舉這局，可是競爭關係，藍白怎麼合還是未知數，難免讓藍營小雞們有點緊張，新北市議員(國)陳偉杰說：「基層想看到的是一個團結有氣勢的領頭羊，不是希望藉由可能初選造成嫌隙造成內耗。」

新北市議員(國)呂家愷說：「不管是面對下一階段的藍白合，或是最後跟民進黨生死一搏，我相信身為小雞的議員們，我們都隨時做好抬轎的準備。」

至於藍白合，國民黨主席鄭麗文先前也說，期限不變一樣在3月，隨然時間越來越近，但民眾黨前主席柯文哲，先前幫黃國昌大造勢，也不斷強調對他有信心，藍白的合作看來還在盤整階段。

