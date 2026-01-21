前進米蘭冬奧 台灣取得9席參賽資格 創38年來新高

前進2026年米蘭冬奧，台灣參賽規模再創里程碑。2026米蘭-科爾蒂納冬季奧林匹克運動會將於2月6日至22日在義大利米蘭及科爾蒂納等地登場，台灣一舉取得9席、10人參賽資格，創下38年來參賽人數最多紀錄，展現台灣冬季運動長期累積的成果。

征戰2026年米蘭-科爾蒂納冬季奧林匹克運動會，台灣代表團名單正式出爐。運動部次長洪志昌21日說明，我國在本屆冬奧116個競賽項目中，成功取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰與雪車等5種種類6個運動項目共9席正選參賽資格及1名候補名額，參賽人數為史上第三多，僅次於1988年的13人、1984年的12人。此外，部分項目與選手的遞補順位仍相對靠前，最終名單確認時，參賽人數還可能再增加。

廣告 廣告

本屆冬奧中，我國花式滑冰項目在睽違多年後再度取得參賽門票，象徵選手與培訓體系長期耕耘的成果；女子雪車更是台灣史上首度取得冬奧參賽資格，為代表團寫下里程碑。

我國代表團此次共派出10位選手、8位教練及19名團本部職員，合計37人出征。考量多數選手長期旅外訓練，運動部也與外交部合作，請駐外單位在必要時提供即時協助。

由於本屆冬奧橫跨4個賽區，團隊後勤同步升級，規劃隨隊醫師1人、運動傷害防護員2人、物理治療師2人及裝備設備師3人；其中，裝備設備師為首次增設。洪志昌：『(原音)冬季項目包括滑雪、包括雪橇、包括滑冰，這些來講，都有一些設備上的需求，所以他們比賽完了，這些器材設備就由設備師來幫他做一些整理，甚至一些器材設備的歸位，就是說它的調整是不是有回到原來他要使用競賽的一個需求，所以這次我們增加了3位設備師，這些設備師幾乎都具備教練的資格，來協助我們的選手在訓練跟比賽上的需求。』

代表團總領隊、現任中華民國滑雪協會理事長林廷芳則逐一說明今年參賽選手的狀況。他強調，台灣並非冬季運動強國，奪牌難度確實不低，但在國家資源全面後援下，他相信選手都有機會創下個人最佳成績，甚至朝前15名邁進，都會是值得肯定的表現。運動部也期勉選手在冰雪戰場上展現韌性與紀律，讓世界再次看見「TEAM TAIWAN」。(編輯：沈鎮江)