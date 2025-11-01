前進經典賽》蔡其昌奔走美日 拚組最強投手群

中職會長蔡其昌希望因傷錯過近兩次大賽的日本火腿強投古林睿煬，明年經典賽能健康代表台灣出征。（劉宗龍攝）

迎接明年3月的經典賽，球迷無不希望以鄧愷威為首的旅美強投、旅日好手古林睿煬及準備旅外的中職王牌徐若熙都能入列，組成最強投手群。中職會長蔡其昌表示，投手依照今年的投球量，球季結束才能密集協商明年的開機時間與使用規則。他今年走訪美日職，就是爭取選手和球團的支持。

台灣目前只有巨人鄧愷威一位現役大聯盟投手，自然是頭號王牌。蔡其昌表示，今年7月赴美的主要重點是接觸3位混血好手，「當時愷威還在3A，後來才升上大聯盟，有點陰錯陽差錯過，不過有特別委託陳偉殷、郭泓志，在美國持續觀察旅美投手的狀況，並給予必要的協助。」

至於9月在林威助陪同下赴日，蔡其昌則是帶著中華隊總教練曾豪駒拜託的名單，親自去看旅日好手，包括日本火腿的古林睿煬、孫易磊，與後來在亞錦賽表現出色的福岡軟銀鷹張峻瑋等，並拜訪火腿、軟銀鷹、樂天金鷲3個球團，「跟球迷朋友分享，這3個球團的態度都很積極正面，球員也很有意願。」

蔡其昌指出，依照打完例行賽就收工，還是打到季後賽甚至總冠軍賽，投手要等球季結束才確定今年的投球數，進一步決定明年的開機時間與開季的投球數。此前確認了選手跟球團意願，現在球季結束正式進入使用規則的密集協商。

古林睿煬今年加盟日職火腿後也多次受傷，蔡其昌特地去二軍看他因雨改到牛棚的復健賽練投，希望明年可以健康代表國家隊出賽。至於徐若熙申請旅外會否影響國家隊徵召，蔡其昌則透露他的看法跟不少球迷相同，選手在補充兵役列管期內，就按照規矩來。