前進經典賽》費仔、龍仔沒問題 規則喬好就來

台灣大賽圓滿落幕，中職聯盟卻沒有時間放鬆，肩負明年經典賽中華隊的組、訓、賽重任，中職會長蔡其昌在接受《中國時報》專訪時強調，球季結束才能展開徵召球員「使用規則」的實質協商。好消息是他7月赴美力邀點頭的混血好手費爾柴德、強納森龍，為台灣出征經典賽的意願均未改變。

「費仔（費爾柴德）、龍仔（強納森龍）很有興趣，至今沒任何改變，我們持續保持很好的聯繫，照當時去美國所談的，就他們的意願進入實質的商談，看有什麼特別的要求。」蔡其昌說。

龍仔今年在小熊3A繳出打擊率3成05、20轟、91打點的代表作，蔡其昌透露，中華隊教練團覺得這位右打一壘手的爆發力甚至在張育成之上，大大提升內野打擊能量，「我們本來就有好幾位強打一壘手，像12強的朱育賢、今年的許基宏，端看教練團怎麼去取捨功能性，選出什麼樣的隊型。」

職司外野的費仔則較不順，3月先遭母隊紅人「指定讓渡」（DFA），轉戰勇士後出賽28場的打擊率僅2成16，7月再被DFA後交易至光芒，卻因右側腹斜肌拉傷提前結束球季。蔡其昌透露，與費仔聯繫並無新變化，「他本身認為目前的傷勢，對明年參加經典賽沒有決定性的影響。」

蔡其昌說，決定教練團跟選訓委員能否徵召旅外好手有3個條件，一是球員意願，二是球團意願，三是球團對球員的使用規則。目前費、龍的球團都沒有拒絕，球員個人意願強烈，剩下就是跟球團商討他們的使用規則。

「由於兩人都是打者，限制相對沒有投手那麼多，但大聯盟跟球員工會有額外的要求，比如不能參加自辦熱身賽，自主訓練期不可以跟國家隊一起訓練等等。」蔡其昌強調，後勤團隊會完全依照相關規定與個別需求，客製化安排兩位頂級好手的行程，希望讓他們在赴日比賽前就來台會合，先熟悉中華隊，也能跟粉絲相見歡。