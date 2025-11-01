前進經典賽》iPitch、高壓氧俱備 明年初左營開訓

中職會長蔡其昌在專訪中透露中華隊明年備戰經典賽的集訓時程。（劉宗龍攝）

備戰明年3月5日開打的經典賽，中職會長蔡其昌表示，中華隊預計明年1月中展開第1階段集訓，地點是整建後的國訓中心，目前模擬球路發球機iPitch、高壓氧恢復設備都齊備，農曆春節放完假回台北大巨蛋最後衝刺，打完兩場交流賽再前往東京巨蛋。

「我和（曾）豪駒總教練已經親自去看過左訓，現場設施狀況比我以前印象中好很多，這兩屆大賽我們跟民間租借的iPitch，他們也買了。」蔡其昌說：「高壓氧過去我們在台北集訓時，還要載選手去桃園才能做，有助於賽後快速恢復，現在左訓也有高壓氧設備，設備很完整。」

至於不少球迷敲碗的台南亞太棒球中心，蔡其昌表示從新竹棒球場的狀況後，聯盟已訂定「球場檢測標準辦法」，亞太還沒通過，自然無法成為國家隊集訓選項。事實上，從台南棒球場因颱風屋頂損壞後，市府宣布明年將以亞太作為統一獅主場，但未獲得中職認證仍有項目需要改善，就可見一斑。

蔡其昌透露，第1階段集訓會比較長，農曆春節後北上進行最後集訓。「畢竟比賽的東京巨蛋是室內球場，我們還是要回到大巨蛋熟悉室內球場。」這10天集訓最後會辦兩場交流賽，其中2月26日已敲定跟軟銀鷹交手，結束隨即飛日本進入官辦熱身賽，迎接3月5日對澳洲的第1戰。