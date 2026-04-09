前進美國頂尖實驗室 中山大學展現氣膠領域國際連結與人才培育實力
【記者 王雯玲／高雄 報導】為讓學生在學術初期即接軌全球最前沿科學，國立中山大學氣膠科學研究中心由主任王家蓁率隊，帶領博士後研究員與碩士生前往美國SLAC國家加速器實驗室進行實驗，並安排參訪勞倫斯柏克萊國家實驗室、加州大學柏克萊分校與史丹福大學等世界頂尖學研機構。學生不僅親手操作全球領先的超快電子繞射設施，參與氣膠關鍵分子的光化學研究，更與國際一流科學家面對面交流，從實驗技能、科學思維到國際視野全面提升，展現中山大學在氣膠領域的國際連結與人才培育實力。
▲研究團隊參訪美國國家級勞倫斯柏克萊國家實驗室，由資深科學家Musa Ahmed（左一）介紹先進光源研究設備。
氣膠與空氣品質息息相關，不但深深影響人體健康，更是氣候變遷與生態系統的重要關鍵因子。中山大學氣膠科學研究中心為全亞洲唯一以氣膠為主題的特色研究中心，在教育部高教深耕計畫支持下，長期投入國際合作與專業人才培育，將學生帶往世界級科研場域，讓學習從教室延伸至全球科學核心。
▲國立中山大學氣膠科學研究中心研究團隊於美國SLAC國家加速器實驗室進行合作實驗。
此行於SLAC國家加速器實驗室展開為期一週的雙邊實驗，與研究員Ming-Fu Lin團隊合作，利用世界領先的超快電子繞射設施（MeV-UED），針對大氣中關鍵有機分子（alpha-與beta-pinene）進行光化學反應研究。這些分子與自然環境中的氣味來源密切相關，也是氣膠形成的重要前驅物質。透過超快動力學技術，研究人員得以捕捉分子在極短時間內的變化，進一步理解氣膠生成機制及其與氣候變遷的關聯。
對學生而言，這是一場從理論走向實作的深度學習歷程。碩士生劉學檠表示，透過實際操作與觀測，原本抽象的分子動態變得具體可見，無論在理論理解或實驗技巧上都有明顯突破。博士後研究員黃志宏則指出，能在世界頂尖設施中進行實驗，並與國際科學家深入討論，不僅提升研究能力，也拓展了看待科學問題的視角。
完成實驗後，團隊持續深化學術交流。於史丹佛大學了解機器學習在大氣與環境研究中的應用，掌握AI如何輔助氣膠科學與空品分析；在加州大學柏克萊分校向美國科學院院士Daniel Neumark學習最新平面液態射流（flat liquid jet）光電子光譜技術；並前往勞倫斯柏克萊國家實驗室，與資深科學家Musa Ahmed和Oliver Gessner交流，參觀先進光源設備，了解同步輻射技術如何解析氣膠的微觀特性，並連結至全球氣候議題。
除了專業成長，學生也在跨文化環境中建立自信。首次赴美的碩士生吳致硯坦言，原本擔心語言能力不足，但在合作團隊協助下順利融入，並從與頂尖科學家的互動中獲得啟發，「不只學會做研究，也學會用國際的方式思考與表達」。
「讓學生親身進入國際頂尖科研現場，是培育人才最直接且有效的方式。」王家蓁強調，透過與世界一流機構合作，不僅強化實驗能力與跨國協作經驗，更讓年輕學子在學術早期即建立宏觀視野，理解科學如何從微觀分子延伸至因應全球環境挑戰，為未來投入國際科研奠定堅實基礎。（圖／記者王雯玲翻攝）
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