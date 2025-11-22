前進菲律賓種綠電！亞通海外市場營收明年達75％

亞通(6179)前進新南向菲律賓再生能源市場。左起為亞通經理龔誠山總、董事長呂元瑞。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕亞通(6179)在菲律賓市場傳捷報！亞通6月正式取得菲律賓Mariveles電廠二期工程合約8.65億美金，並與菲律賓生力集團合作以項目公司PPRPPC取得三座水力發電廠開發案Maton、Genede1& Genede2合計裝置容量2.3GW，另外爭取位於菲律賓呂宋島中部 Isabela 省兩座太陽能發電廠的建造工程，裝置容量分別為300MW、700MW，預計2027到2028年完工，將是營收認列高峰，而因海外比重拉高，將由目前55%拉到75%。

亞通董事長呂元瑞看好菲律賓市場，尤其菲國GDP每年穩定成長，又類似韓國由民間大財團興建基礎建設，電廠也不例外。亞通將台灣在水力發電、儲能設備及太陽能電廠建設的豐富經驗延伸至菲律賓，展現公司作為全方位再生能源EPC業者的技術實力與國際佈局。

亞通今年除取得一座新建火力電廠相關EPC工程外，未來將協助菲律賓知名企業發展「離岸風電」及「廢轉能」，這兩項工程堪稱菲律賓未來3-5年重要的再生能源工程，可望成為公司的新里程碑。在已確定取得的菲律賓工程下，亞通預期明年海外市場營收占比將可望突破75％。

國內市場部分，則持續在亞通在交通建設工程、離岸風電領域著墨，亞通今年取得高雄捷運及北捷環狀線等工程，合約金額新台幣52億元，預計將於2026年開始啟動，並依工程進度逐步認列營收獲利。

亞通透過其孫公司合亞於越南建造一艘全新電纜佈設船，具備15000噸排水量、8000噸電纜載重能力，並配備250噸級起重設備，預計將於明年第一季交船。亞通說明，該佈纜船規劃將投入海底電纜鋪設與維運等工程作業，且此船舶登記為中華民國籍，未來將有助於強化台灣離岸風電產業的在地化發展。

亞通對2026年展望持審慎樂觀態度，主要在於多項既有工程將於明年陸續進入認列高峰期，加上國內外新案與佈纜船業務陸續啟動的挹注下，營運表現有望再創新高。在整體成長動能穩健發展的基礎上，將持續拓展新南向再生能源工程市場，積極尋求下一波成長契機，強化海外佈局與永續發展實力。

