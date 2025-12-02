前進西語市場 瓜達拉哈拉國際書展臺灣館現身

薛慧瑩在當地學校帶領工作坊，與小朋友一起製作貓咪書籤。(文策院提供)

臺灣館以「故事之家（Hogar de historias） 」為主題，展出 25 家出版社、近百件作品。(文策院提供)

丁柏晏宣傳西語新書《2073年的電子玩具》。(文策院提供)

全球第二大書展墨西哥「瓜達拉哈拉國際書展」於11月29日至12月7日舉行，文化內容策進院主辦「臺灣館」，以「故事之家」為主題，展出25家出版社、近百件作品，同時支持版權人前往媒合洽商。

今年書展更邀請已有西語作品的臺灣圖文創作者插畫家薛慧瑩與漫畫家丁柏晏參與多場書展大會活動，與全球優秀創作者交流。

此外，文策院也將推廣觸角延伸至書展場外，透過舉辦專場工作坊與講座，深化與當地書店、學校與藝文據點的連結，並延續與墨西哥最大連鎖書店Librerías Gandhi的通路合作，舉辦全國性的巡迴圖像書展，以作家活動結合零售通路雙軌並進，進一步推動臺灣創作國際化。

文策院董事長王時思表示，西語閱讀市場龐大，拉丁美洲近年來對亞洲內容的興趣持續提升，臺灣出版品也獲Fondo de Cultura Económica、SM Mexico等重要西語出版社的青睞。文策院看準西語市場在圖像出版的潛力與趨勢，自去年起邀請已有西語作品的作家參展，積極安排書展內外的宣傳與交流活動，提高臺灣作家的知名度，並在當地開拓多元行銷推廣管道，串連書店、學校與藝文機構，逐步建立在地網絡，深耕西語市場。

插畫家薛慧瑩在書展「Salón de Ilustradores插畫家沙龍」與墨西哥創作者Alejandro Magallanes及西班牙作家Concha Pasamar對談，探討插畫的表現形式與敘事可能性。她同時受邀參與由大會、林格倫獎、波隆那兒童書展，以及多家重要文化機構與出版社共同舉辦的交流晚宴，並與來自歐洲與拉美地區的創作者深入互動。丁柏晏則參與三場大會講座，與當地漫畫家對談，分享日本漫畫對其創作的啟發、亞洲漫畫的敘事特色與獨特魅力，並討論科技如何改變遊戲、夢想與現實。

為觸及更多受眾，文策院在書展外規劃了一系列活動，其中文策院與位於墨西哥市內的藝文平臺 YoungCollectors 合作舉辦講座，薛慧瑩與丁柏晏將與當地創作者交流作品與創作理念，激盪不同文化所孕育的創意火花。

瓜達拉哈拉國際書展是全球第二大書展及拉丁美洲的出版盛會，今年預計舉行3,000場活動，集結18,000名出版專業人士與來自34國的800位作家參與。