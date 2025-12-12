前進醫療站及萬份熱食接力 慈濟共善學思會剖析光復水災「物資運籌」奧秘

CNEWS195251211a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

當洪水圍困家園，如何在一日之內讓數千名災民與救災人員吃上一頓熱飯？當交通受阻，急需的藥品如何從天而降？慈濟慈善基金會將於2026年1月3日舉辦「從溢流到湧愛」全球共善學思會，第二場子論壇「物資──飲食、醫藥、物流及倉儲的管理」，將由成功大學政治系教授楊永年主持，揭開光復水災背後，那場鮮為人知卻至關重要的「後勤戰役」。

這場論壇匯聚了此次救災中負責「糧草」與「醫療」的關鍵人物。從民間自發的熱血廚師、標準化的慈善組織、到高科技的醫療院所，他們將共同解構如何在混亂的災難現場，建立起高效有序的供應鏈。

廣告 廣告

在災難現場，一碗熱湯不只是食物，更是安定的力量。義煮團召集人賴彥汶主廚將分享真實的數據與經驗。在光復水災期間，由他號召的義煮團在全盛時期單日發放量高達11,000個便當，七天累計送出約64,000份餐點。賴彥汶將剖析義煮團如何最大化運用來自四面八方的捐贈食材，將原本可能成為負擔的生鮮物資，轉化為撫慰人心的美味。

慈濟基金會慈善志業發展處災防組組長劉秋伶，將分享慈濟標準化的物資調度。慈濟迅速在光復車站設置行動廚房，並結合瑞穗中央廚房產能，搭配「環保福慧床」與毛毯的精準配送，展現了大型組織在大規模災害中的系統能量。

醫療物資的遞送則展現了科技救災的新高度。花蓮慈濟醫院院長室醫務秘書吳雅汝將揭露，面對光復鄉交通一度中斷的困境，醫療團隊如何設立前進醫療站，以及嘗試結合視訊看診，並創下先例利用「無人機」進行藥物空投。這項突破性的嘗試，不僅解決了空間阻隔，更為未來偏鄉防災醫療建立了新的標準作業模式。

CNEWS195251211a02

物資管理不僅是「給予」，更是一門倉儲管理的科學。中華基督教救助協會1919食物銀行主任陳冠宇，將分享如何將倉儲系統迅速轉化為前線救助站，高效管理米麵罐頭等乾貨物資，確保資源不浪費、不短缺。

此外，論壇也邀請到慈濟大學社會工作學系系主任李秀如，分享師生團隊執行的「築光計畫」。李秀如將特別談及學生在災難現場的「彈性與成長」──原定執行兒童陪伴的學生，因應現場需求變化，毅然轉身投入原本陌生的清淤挖土工作，而物資組則持續堅守崗位。這種因地制宜的滾動式修正，正是災難社會工作最真實的教育現場。

與談人方面，卓溪新女力公益協會常務理事高傑心將分享原鄉部落間的互助智慧，透過「以物易物」或捐贈在地農產，串起部落間的物資供應鏈；銘傳大學都市規劃與防災學系教授邵珮君則將從都市規劃角度，探討如何建立更具韌性的防災物資系統。

慈濟基金會指出，光復水災的經驗證明，現代化的救災物資管理，正在從單純的「發放」，進化為結合科技、數據與人性的精準運籌。這場論壇將為台灣未來的防災物流體系，提供極具價值的實戰參考。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

慈濟躍入世界知識殿堂！劍橋大學典藏166冊出版品、英國兩大名校齊聲肯定

助花蓮光復災民過中秋 慈濟基金會發放慰問金與禮金

【文章轉載請註明出處】