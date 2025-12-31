前進馬太鞍溪堰塞湖！挖土機瞬間遭土石吞沒…見證大自然面前人類的渺小

記者李鴻典／台北報導

林業及自然保育署今（31）天在臉書粉專釋出影片及照片表示，施工團隊抵達馬太鞍溪堰塞湖，見證大自然面前人類的渺小！

馬太鞍溪原本巨石林立與高低落差極大的溪床，已被厚厚一層泥砂填平。（圖／翻攝自林保署臉書）

林保署說，上周，晶富營造公司一列肩負特殊任務的怪手與推土機隊，沿著馬太鞍溪河床緩緩上溯，他們不停歇地向前推進，終於抵達馬太鞍溪堰塞湖的壩頂。這不是他們第一次嘗試上溯堰塞湖。曾成功讓燕子口堰塞湖 壩體瓦解潰散的晶富營造，在接受花蓮分署委託執行規模較燕子口大上344倍的馬太鞍溪堰塞湖 壩體降挖後，即在等待上溯時機。

林保署說明，災後的馬太鞍溪，原本林立的巨石與高低落差極大的溪床，已被深厚的泥砂墊高填平，像一條大型的滑水道 ，反有利於履帶式的重機具行走，但仍必須等待汛期結束，溪水不再洶湧，才能把風險降到最低。

12/15施工團隊派遣19人，駕駛挖土機、關節車、推土機、鏟裝機等共9輛中大型施工機具，沿馬太鞍溪河床上溯，但就在已經推進到距離壩頂溢流口前500公尺時，左岸邊坡突然發生崩塌，3輛挖土機與1輛關節車瞬間被土石掩埋，所幸操作人員及時跳離，全數平安撤回。

林保署表示，這一次，施工團隊再度派遣14人，駕駛中大型挖土機與推土機共5輛循河床緩緩上溯，終於在12/28清晨抵達壩頂。人員稍作休息後，在溢流口附近擇定了一處相對安全的空地紮營，經過地形地勢的近距離觀測，目前已經開始整理溢流口水道 ；接下來也會嘗試逐步降挖壩體 ，好讓堰塞湖水能逐步排洩，恢復成原本的一般河道流況。

近日抵達馬太鞍堰塞湖壩頂的4輛中大型挖土機與1輛推土機。（圖／翻攝自林保署臉書）

林保署進一步說明，由於堰塞湖地形阻絕，無法網路通訊，因此只能透過無線電與施工團隊聯繫，或是透過無人機空拍來「尋找」、「觀察」他們。

林保署表示，空拍影像中，堰塞湖邊的大型挖土機顯得如此渺小，甚至得將照片放大才能看得清楚。也與施工團隊互相提醒，面對大自然要謙卑、謹慎，更要把施工人員安全放在第一位。

施工團隊覓地紮營後，隨即展開溢流口河道整流與壩頂降挖作業。（圖／翻攝自林保署臉書）

林保署還說，馬太鞍溪堰塞湖的蓄水量最近幾週都維持在28-30萬立方公尺間，約為溢流前的0.3%，未來最大的挑戰還是左岸不穩定的邊坡，以及與河道上超過2億立方公尺的土砂。這些風險不會一夕之間消失，自然環境也充滿變數，會積極、也會更謹慎地施工。期盼馬太鞍溪能早日安全、穩定地流動。

