前進2026米蘭冬奧 我國8席參賽資格突破上屆紀錄

冬季奧運對臺灣而言並非容易之路，我國選手以高度自我要求與長期刻苦訓練，憑藉實力站上冬奧舞臺，令人驕傲。(左起運動部競技運動司謝富秀司長、國家奧林匹克委員會林廷芳總領隊、洪志昌次長、中華民國雪車協會宋守智秘書長、中華民國滑冰協會國際組楊斯涵組長、張珮筠科長)

征戰2026米蘭—科爾蒂納冬季奧林匹克運動會，我國代表團名單正式出爐。運動部洪志昌次長今天（21日）說明我國組團參賽情形。本屆冬奧共設116個競賽項目，我國在阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰及雪車等5項競賽種類中，取得共8席冬奧參賽資格，突破上屆紀錄。其中，花式滑冰睽違多年再度取得參賽資格；女子雪車更是我國首度獲得冬奧參賽資格的項目，具重要里程碑意義。

本屆冬奧將於115年2月6日至22日於義大利米蘭及科爾蒂納等地舉行。我國代表團共計10位選手、8位教練及19名團本部職員，合計37人。運動部比照夏季奧運規格，啟動2026米蘭冬奧培訓計畫，從經費、訓練到醫療後勤全面到位，包含從優補助選手國內外移地訓練、國際參賽及專項器材採購經費，以減輕選手經濟壓力。

廣告 廣告

在訓練支援方面，國訓中心將依選手需求協助安排體能與專項訓練資源，讓選手即使在國內也能持續精進；另考量選手長期旅外訓練所面臨的生活挑戰，運動部也與外交部合作，請駐外單位於必要時提供即時協助，強化後勤支援。

由於本屆賽事分為四個賽區，運動部重視選手與教練需求，將配置更完整的隨隊醫療、防護、物理治療及裝備技師團隊，規劃隨隊醫師1人、運動傷害防護員2人、物理治療師2人及裝備整理師3人，充分支援各運動種類的醫療與後勤需求，讓選手無後顧之憂、全力拚戰。

運動部表示，米蘭冬奧不僅是競技較量，更是精神與意志的展現。冬季奧運對臺灣而言並非容易之路，在冬季運動資源有限的情況下，我國選手仍以高度自我要求與長期刻苦訓練，憑藉實力站上冬奧舞臺，令人驕傲。未來政府也將持續強化冬季運動支持體系，讓更多年輕世代能在國際舞臺上為國家爭取榮耀。

運動部期勉本屆冬奧選手在賽場全力以赴，展現專注、紀律與韌性，讓世界看見「TEAM TAIWAN」。同時也請選手安心應戰，國人始終在背後全力支持。