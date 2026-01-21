前進2026米蘭冬奧 我國9席參賽資格突破上屆紀錄

運動部次長洪志昌（右四）偕競技運動司長謝富秀（左一）等人召開記者會，說明我國代表團參加2026年第25屆米蘭冬奧選手培訓計畫，也請選手安心訓練及應戰。

運動部次長洪志昌今（廿一）日下午於運動部大禮堂，主持2026年第25屆米蘭─科爾蒂納冬季奧林匹克運動會臺灣代表團授旗典禮，並公布我國代表團名單，洪次長說明我國組團參加本屆冬奧競賽情形。本屆舉辦一一六個競賽項目，我國取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰及雪車等五種競賽項目，共九席冬奧參賽資格，突破上屆紀錄，其中花式滑冰是睽違多年再次獲得參賽資格，女子雪車項目則是我國首度獲得參賽資格項目。

本屆冬奧將於二月六日至廿二日於義大利米蘭及科爾蒂納等地登場，我國代表團共有十位選手、八位教練及十九名團本部職員，合計卅七人。運動部比照夏季奧運規格，啟動2026米蘭冬奧培訓計畫，從經費、訓練到醫療後勤全面到位，包括從優補助選手國內外移地訓練、國際參賽與專項器材採購經費，減輕選手經濟壓力；訓練期間，國訓中心依選手需求協助安排體能與專項訓練資源，讓選手在國內也能持續精進；另考量選手長期旅外訓練的生活挑戰，運動部與外交部合作，請駐外單位於必要時提供即時協助。

由於此次賽事分為四個賽區，運動部重視選手及教練需求，配置更完整的隨隊醫療、防護、物理治療及裝備技師團隊，規劃隨隊醫師一人、運動傷害防護員二人、物理治療師二人及裝備整理師三人，充分支援各運動種類的醫療與後勤需求，讓選手無後顧之憂、全力拚戰。

運動部表示，米蘭冬奧不僅是競技較量，更是精神與意志的展現，尤其冬季奧運對臺灣而言並非容易之路，冬季運動資源有限，但我國選手以高度自我要求與長期刻苦訓練，憑藉實力站上冬奧舞臺，令人驕傲。未來政府將持續強化冬季運動的支持體系，讓更多年輕世代能在國際舞台上為國家爭取榮耀。運動部期勉本屆冬奧選手在賽場全力以赴，展現專注、紀律與韌性，讓世界看見「TEAMTAIWAN」，也請選手安心應戰，國人也會予全力支持及為參賽選手加油。