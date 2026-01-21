前進2026米蘭冬奧！我國9席參賽資格 突破上屆紀錄

征戰2026米蘭-科爾蒂納冬季奧林匹克運動會，我國代表團名單出爐。（圖／運動部提供）





征戰2026米蘭-科爾蒂納冬季奧林匹克運動會，我國代表團名單出爐，運動部洪志昌次長今（21）日說明我國組團參賽情形。

本屆舉辦116個競賽項目，我國取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰及雪車等5種競賽項目。

共8席冬奧參賽資格，突破上屆紀錄，其中花式滑冰是睽違多年再次獲得參賽資格，女子雪車項目則是我國首度獲得參賽資格項目。

本屆冬奧將於115年2月6日至22日於義大利米蘭及科爾蒂納等地登場，我國代表團共有10位選手、8位教練及19名團本部職員，合計37人。

廣告 廣告

運動部比照夏季奧運規格，啟動2026米蘭冬奧培訓計畫，從經費、訓練到醫療後勤全面到位，包括從優補助選手國內外移地訓練、國際參賽與專項器材採購經費，減輕選手經濟壓力。

訓練期間，國訓中心依選手需求協助安排體能與專項訓練資源，讓選手在國內也能持續精進；另考量選手長期旅外訓練的生活挑戰，運動部與外交部合作，請駐外單位於必要時提供即時協助。

由於此次賽事分為四個賽區，運動部重視選手及教練需求，配置更完整的隨隊醫療、防護、物理治療及裝備技師團隊，規劃隨隊醫師1人、運動傷害防護員2人、物理治療師2人及裝備整理師3人。

運動部表示，米蘭冬奧不僅是競技較量，更是精神與意志的展現，尤其冬季奧運對臺灣而言並非容易之路，冬季運動資源有限，但我國選手以高度自我要求與長期刻苦訓練，憑藉實力站上冬奧舞臺，令人驕傲。

未來政府將持續強化冬季運動的支持體系，讓更多年輕世代能在國際舞台上為國家爭取榮耀。運動部表示，期勉本屆冬奧選手在賽場全力以赴，展現專注、紀律與韌性，讓世界看見「TEAM TAIWAN」，也請選手安心應戰，國人始終在背後全力支持。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／鄭宗哲確定可以打經典賽！蔡其昌：已收到大都會同意

WBC／又被看沒有？台灣熱身賽打日本二軍引熱議

WBC／台灣旅外3強投暫離隊！徐若熙報到時間曝光

