前進COP30 國泰金推公正能源轉型
國泰金控前進COP30，經歷兩場關鍵會議，首場為台灣金融業唯一前進COP30官方主場藍區，探討引領亞太自然金融創新解方，第二場由國泰金控總經理李長庚擔任COP30周邊會議「世界氣候高峰會」開場講者後，第三場壓軸關鍵會議，由國泰世華銀行副總經理温珍瀚參與高峰會座談，聚焦「以金融之力促進公正能源轉型」討論，從亞洲能源轉型現況與投資機會出發，分享國泰身為台灣能源轉型先行者實績。
作為座談中唯一亞洲代表，温珍瀚首先引國際能源總署（IEA）關鍵數據，點出亞洲於全球永續供應鏈的特殊角色，他指出，「全球每年存在5000億美元的能源轉型缺口」，尤其亞太地區新興市場是全球製造業重要的生產基地，我們更應該要掌握轉型機會，並加速具體行動。
國泰金控作為推動台灣、亞洲能源轉型的重要先行者，旗下國泰世華銀行於2011年領先承作台灣首件光電融資案，迄今累積超過200件光電融資專案，隨後陸續參與國內外重要再生能源專案，包含台灣首件風電專案融資等。
展望亞太能源轉型的投資機會，温珍瀚分享，如有機會飛越台灣海峽，會看到數以百座的風力發電機坐落在這裡，代表台灣正嘗試擺脫化石燃料，全體社會對清潔能源的意願與需求逐步提升。
針對如何推動全球社會能源轉型，温珍瀚也分享國泰金控的行動心得，「金融業者應該建構能源轉型的學習曲線，重視多元淨零專案的可融資性、可投資性，以及探索不同風險緩釋機制的設計，例如將永續專案結合保險業的核心職能等」。
此外，温珍瀚更強調能源系統韌性的重要性，在加速創造再生能源的同時，需先思考強化韌性，透過擴大節能、提升電網彈性，如分散能源來源與強化備援措施等，這也是國泰同時布局澳洲太陽能案場與儲能計畫的初心。
