前鄉代兒「勒、撞、輾」涉虐殺28歲女友 家屬元旦淚招魂：她留下2幼子

記者呂彥、林昱孜／高雄報導

林姓女子與前夫育有2幼子，如今卻遭呂姓男友虐殺身亡。（圖／記者呂彥攝影）

元旦招魂！花蓮一名28歲林姓女子慘遭殘忍虐殺棄屍公墓，警方查出，報案呂姓男友涉有重嫌，逮捕後將他依殺人罪嫌移送法辦。今（1）日家屬前往命案現場招魂，從小將死者當親生女兒疼的鄰居，想到她頸部有勒痕，疑似遭車輾慘死，哽咽到數度連話都說不下去。

林姓女子家屬元旦悲痛招魂。（圖／記者呂彥攝影）

林姓女子被呂男載出門，就此人間蒸發，再次獲悉消息，已經是陳屍在公墓旁的冰冷遺體。12月31日上午，呂男到警局報案，指出女友林女因吵架跳車受傷，倒地無生命跡象，但其說詞疑點重重，林女衣衫不整，身上多處挫傷、頸部有勒痕，臀部還有輪胎輾壓痕跡，呂男車輛沾血且有明顯撞擊痕。

鄰居提到林女數度哽咽。（圖／記者呂彥攝影）

警方前往呂男家中，在家中採集到血跡反應，根據林女身上慘況，懷疑她生前遭到勒頸、虐待、毆打，後又遭車輛輾壓，相關跡證已經送驗，訊後將他依殺人罪嫌移送法辦。今（1)日家屬悲痛前往現場招魂，林女與前夫育有2子，平時為了孩子還住在一起，鄰居一直以來，將林女當作自己女兒疼愛，如今遍體鱗傷成屍，讓他忍不住數度哽咽。

呂男父親曾經擔任鄉代，後來涉毒走偏，這次還涉嫌虐殺女友，鬧出人命。（圖／記者呂彥攝影）

據了解，呂男家族在玉里鎮是望族，父親還曾任卓溪鄉代表會主席，呂男自小備受長輩疼愛，但卻走偏曾因為毒品案件入獄，出獄後的他，非但沒改過自新，這次甚至涉嫌虐殺女友鬧出人命，警方也在家中再次起出毒品，2026才開始，林女家屬就心痛招魂，2名幼子從此少了媽媽的疼愛。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

