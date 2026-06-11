前鄉長收賄20萬遭彈劾！清潔隊甄選黑幕曝光

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▲竹田鄉前鄉長傅民雄涉嫌收賄遭彈劾。（圖／資料照片）

[NOWNEWS今日新聞] 屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄涉利用清潔隊員人事進用權限收賄，監察院昨（10）日表示，傅民雄任內辦理清潔隊員甄選時，對請託錄取特定人員子女一事未依規定處理，且收受賄款共20萬元，違法失職事證明確，已通過監察委員蔡崇義、趙永清所提彈劾案，全案將移送懲戒法院審理。

受請託錄取特定人士 鄉長未拒絕

監察院昨表示，傅民雄擔任竹田鄉第18屆鄉長期間，對鄉公所所屬清潔隊隊員具有人事進用及核定權限。民國111年間，李姓、劉姓、施姓等3人分別請託，希望其子女能順利錄取竹田鄉清潔隊員職缺，但傅民雄未明確拒絕，也未主動通報政風機構，已違反公務員應有廉潔與行政中立要求。

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延長報名時間、收賄20萬元

彈劾案文指出，傅民雄在清潔隊員報名期間，還指示竹田鄉公所行政室延長原公告報名時間，使原本無法在期限內備妥體檢資料的李姓人士之子得以順利報名，朝令夕改，影響甄選程序的客觀公正與鄉公所信譽。後續李姓、劉姓、施姓3人之子經傅民雄親自勾選錄取後，傅民雄又收受李姓及劉姓人士各10萬元。

監察院指出，由於被彈劾人違法失職事證明確，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失，除觸犯貪污治罪條例而經檢察官起訴追究刑事責任外，另就行政違失責任上，已違反公務員服務法及公務員廉政倫理規範等規定，敗壞法紀及損害政府廉潔形象。為整飭公務紀律，及落實「刑懲併行」之懲戒法制，因此提案彈劾，移送懲戒法院審理，依法懲戒。

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