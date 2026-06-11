前鄉長收賄20萬遭彈劾！清潔隊甄選黑幕曝光
[NOWNEWS今日新聞] 屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄涉利用清潔隊員人事進用權限收賄，監察院昨（10）日表示，傅民雄任內辦理清潔隊員甄選時，對請託錄取特定人員子女一事未依規定處理，且收受賄款共20萬元，違法失職事證明確，已通過監察委員蔡崇義、趙永清所提彈劾案，全案將移送懲戒法院審理。
受請託錄取特定人士 鄉長未拒絕
監察院昨表示，傅民雄擔任竹田鄉第18屆鄉長期間，對鄉公所所屬清潔隊隊員具有人事進用及核定權限。民國111年間，李姓、劉姓、施姓等3人分別請託，希望其子女能順利錄取竹田鄉清潔隊員職缺，但傅民雄未明確拒絕，也未主動通報政風機構，已違反公務員應有廉潔與行政中立要求。
延長報名時間、收賄20萬元
彈劾案文指出，傅民雄在清潔隊員報名期間，還指示竹田鄉公所行政室延長原公告報名時間，使原本無法在期限內備妥體檢資料的李姓人士之子得以順利報名，朝令夕改，影響甄選程序的客觀公正與鄉公所信譽。後續李姓、劉姓、施姓3人之子經傅民雄親自勾選錄取後，傅民雄又收受李姓及劉姓人士各10萬元。
監察院指出，由於被彈劾人違法失職事證明確，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失，除觸犯貪污治罪條例而經檢察官起訴追究刑事責任外，另就行政違失責任上，已違反公務員服務法及公務員廉政倫理規範等規定，敗壞法紀及損害政府廉潔形象。為整飭公務紀律，及落實「刑懲併行」之懲戒法制，因此提案彈劾，移送懲戒法院審理，依法懲戒。
更多 NOWNEWS 今日新聞 報導
鄭麗文訪美野心藏不住？吳崑玉曝她選2028關鍵劇本
中國船隊逼近台灣剩32浬！吳釗燮揭海上圖資怒轟：假執法真擴張
新竹氣爆炸出制度漏洞！藍委揭：便當店瓦斯差4公斤逃過列管
其他人也在看
MLB》大谷翔平再獲隊友火力相挺 Ward滿貫砲幫助道奇鞏固勝基
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，於台灣時間6月11日上午6時40分在PNC Park先發對決匹茲堡海盜。這是他休息6天後再次站上投手丘，目標挑戰本季第7勝；海盜則推出右投Jared Jones先發應戰。
美軍發動新一輪打擊！伊朗宣布重新關閉荷姆茲海峽
據美國財經媒體《CNBC》報導，伊朗國營媒體則指出，他們已利用飛彈與無人機攻擊位於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的美國船艦。伊朗最高聯合軍事指揮部（Supreme Joint Military Command）也於當地時間11日宣布重新關閉荷姆茲海峽，禁止油輪和商船通行，並稱任何試圖通過的...
何篤霖主持24年被一通電話換掉！郭靜純出面開轟：若是我會超不爽
何篤霖主持節目《命運好好玩》24年，日前突然傳出與搭檔陳亞蘭雙雙卸下主持人身分，後來節目單位證實有新的規劃，新主持群由藝人小賴、命理師湯鎮瑋擔任，讓忠實觀眾相當震驚。對此，何篤霖在社群開直播吐露心聲，坦言早有退休的準備。如今昔日搭檔郭靜純也發聲了。
徵特助月薪4.5萬做5份工作挨轟！董娘劉伊心出面道歉了：薪資可討論
劉伊心嫁給大24歲的戈偉如前夫、老虎牙子品牌執行長林志隆，現任老虎牙子董娘的她被網友發現開出「家庭教育陪伴特助」職缺，月薪4萬5000元，由於工作範圍橫跨家教、司機、保母與影音製作，掀起討論，不少網友看到都認為根本是24小時待命。對此她也出面道歉了。蔡維歆
大谷翔平勝投穩了！沃德敲滿貫砲強大火力支援！6局上道奇6：1領先
體育中心／綜合報導道奇日籍球星大谷翔平，預計將於台灣時間11日對戰海盜的比賽中再度登板先發，賽前總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，這場比賽大谷將以「二刀流」身分出戰。
中職》餅總百思不得其解 林佳緯「愈打愈單薄」下二軍改造
21歲的統一獅外野手林佳緯前天下二軍，本季他在一軍出賽20場，70打數敲出14支安打，打擊率2成、上壘率2成33、長打率2成14，全壘打尚未開張，表現並不理想。今年球季林佳緯打得非常掙扎，獅隊總教練林岳平表示，先讓林佳緯下二軍加強訓練，畢竟現在距離下半季開打還有將近1個月的時間，這次下去不只是比賽，
首都之戰…蔣萬安助攻縣市 沈伯洋鞏固台派
首都之戰熱鬧開打，北市議會總質詢前天結束，市長蔣萬安昨與雲林縣長張麗善再度同框，宣傳行銷「雲林良品」農特產，本周五也會到南投與縣長許淑華出席巧克力節活動，藍營看好蔣擔任「最強母雞」助攻各縣市選戰；民進黨市長參選人沈伯洋昨參與台派聯盟後援會活動，鞏固基本盤意味濃。
驚人！富邦金前 5月大賺878億元 每股盈餘6.27元
驚人！富邦金（2881）今（10）日公布前5月獲利自結數，其中單月稅後淨利157.7億元，稅後淨利878.5億元，不計稅已破千億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)為6.27元。富邦金本周五（12日）將召開一年一度股東大會，提早公布好消息，讓38萬股東一起開心。
大補3.7億噸…全台水庫最新蓄水量一次看！南部這水庫「進帳最多」
受惠這波梅雨滯留鋒面，連日降雨讓危急水情解渴，水利署統計，近日全台水庫預估將進帳3億7030萬噸，其中，南部中南部占逾4成，單一水庫蓄水率曾文及烏山頭水庫系統進帳最多，預估流入8800萬噸水，約占全台總入流量23.8%，截至今天（11日）上午為止，蓄水量，為17.49%，有望在近日回到2成水位。
71歲白冰冰財富自由 粗估身價超過十億台幣
71歲的白冰冰已十多年沒談戀愛，日前還稱「好久沒有小鹿亂撞的感覺」，就算把「跟我在一起，少奮鬥30年」的金句掛嘴上，依舊等不到對的人， 讓她只能自嘲是「獨居老人」。
世足開踢前必看 美加墨世界盃5大變革顛覆傳統賽制
4年一度的足壇盛事世界盃來臨，全球掀起足球熱，即使是台灣，熱度亦持續上升。那麼，本屆美加墨世界盃，與過往賽事有甚麼較大的主要變化呢？
AI股泡沫論與中東局勢加劇 美股重挫衝擊亞股開盤
圖／示意圖商傳媒｜吳承岳／台北報導在人工智慧（AI）類股表現疲軟及中東地緣政治緊張局勢影響下，美國股市昨日經歷顯著下跌，預計今日（11日）澳洲股市也將開低。投資人擔憂通膨升溫可能促使美國聯準會（Federal Reserve）升息，加劇了市場的悲觀情緒。 昨日華爾街主要股指全數下挫，標普500指數下跌119.66點至7,266.99點，道瓊工業平均指數大跌953.33點至49,918.78點，納斯達克綜合指數則重挫509.32點至25,169.50點。報導指出，燃料成本高昂導致包括聯合航空（United Airlines）和嘉年華集團（Carnival）等燃油支出較高的公司股價疲軟，分別下跌6.2%和6.3%，進一步拖累大盤。 美國財政部（Treasury）於週三公布的報告顯示，美國5月消費者物價指數創下三年來最大漲幅，高油價被視為推升通膨的主因。不過，美國公債市場的殖利率維持相對穩定，10年期公債殖利率從週二晚間的4.53%小幅上揚至4.54%，而2年期公債殖利率則持穩於4.13%，這反映了通膨數據大致符合經濟學家預期。芝商所（CME Group）的數據也顯示，市場對聯準會今年至少升
黃仁勳被圈粉！真情告白劉在錫「最懂傾聽的人」 暖約10年後再同台
【緯來新聞網】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪韓，登上南韓「國民MC」劉在錫主持的《劉QUIZ
睡覺打呼竟是三期癌！46歲婦險失聲，長庚醫揭「這種鼾聲」最危險
打呼竟然是因為有癌症！46歲的黃太太近來睡覺鼾聲越來越大，起初檢查以為是良性腫瘤，拖了將近一年半打算和平共處。直到轉診林口長庚醫院，竟確診為罕見的咽喉小唾腺惡性腫瘤，且已是第三期晚期。所幸醫療團隊採用
爬山發大財！捷克2登山客挖出「中歐最偉大的寶藏」 爽領千萬獎勵金
2名捷克男子在茲維奇納山散步時，竟然挖出被埋藏多年的黃金、古幣與珠寶，他們非常有誠意把這些寶貝全部上交給赫拉德茨-克拉洛韋（Hradec Králové）的東波西米亞博物館（Museum of Eastern Bohemia），這份善舉也讓他們獲得了史無前例的豐厚回報。
川普放話「狠狠打擊」！美軍深夜空襲伊朗多處目標，荷姆茲海峽局勢緊繃
美國總統川普日前揚言將對伊朗發動猛烈攻擊，美軍隨即於週三深夜展開新一輪空襲，鎖定伊朗境內多個軍事目標。伊朗方面則宣布關閉荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）作為報復，並指控美方擊中民生供水設施，雙方衝突再度升溫，國際油價也隨之應聲上漲。
川普提出質疑後 利庫德：納坦雅胡將在今年尋求連任
據《路透社》報導，極右翼政黨「利庫德」在1份簡短聲明中表示，納坦雅胡將參加即將舉行的選舉，並且「如果上帝願意，他將會勝選」。目前選舉尚未正式宣布舉行日期，但依法必須在10月之前完成投票。稍早，《美國廣播公司新聞網》（ABC News）首席華盛頓特派員卡爾（Jonathan K...
羽球》澳洲公開賽台灣陣容浩大 男單首輪有9台將共周天成等4人晉級16強
本周BWF羽球賽事移至於澳洲雪梨舉行的屬超級500系列的澳洲公開賽，男單首輪有9名台將周日登場，但最終僅名列頭號種子周天成、第2種子林俊易和李佳豪、老將王子維4人，其中最意外是「台灣內戰」世界第37王子維以2比1力克近況不錯世界第19的大會第5種子戚又仁晉16強。澳洲羽球公開賽是台將比較少克服的一站，前一次在這裡封王已經得回溯到2012年混雙冠軍陳宏麟／程文欣至今已經有14年時間，但去年澳網周天成、林俊易雙雙打進男單4強止步，距決賽都只差一步。今年中華隊又是澳洲賽中陣容最龐大的隊伍，單單男單就有9人參賽，可惜出現兩場台灣內戰周天成對上王柏嵅、王子維對上戚又仁，這兩場都打滿三局才分出勝負。其中名列澳洲賽男單第5種子、世界第19戚又仁與世界第37王子維之戰，雙方前三次交手，戚又仁以2勝1負領先，而且最近一次交手便是去年澳洲賽中，當時戚又仁以21比19、19比21和22比11獲勝。沒想到時隔一年戚又仁、王子維又再度於澳洲賽對決，但這次勝負地位互換，前兩局王子維以21比19、17比21平手，關鍵第三局，王子維一開始就取得2比1、5比3和8比4領先的地位，但戚又仁也咬得很緊，沒讓比數拉開，且還追
出國不只要拍護照、機票！專家曝「這物品」必拍，網友點頭：真的會救你一命
出國旅遊前，許多人習慣拍攝護照、機票等重要文件作為紀念或備份，然而除了這些常見的拍照項目外，還有一張照片可能在關鍵時刻發揮意想不到的作用。一名旅行社業者近日在社群平台分享出國前的重要提醒，建議民眾務必
星巴克今買1送1！CAMA免費看百本雜誌 85度C推杜拜風烤年糕
揪同事朋友一起喝！星巴克今日限定大杯飲品買1送1，夏季飲品「雲朵泡泡美式咖啡系列」趁活動嘗鮮；CAMA CAFÉ與 Readmoo 讀墨電子書合作即日起購買熱飲，掃描杯套上專屬 QR Code，可免費暢讀上百種人氣雜誌30天；85℃麵包坊搭杜拜巧克力熱潮，推出2新品「杜拜烤年糕」、「杜拜開心果蛋塔」。（賴俊佑）