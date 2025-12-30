涉嫌收賄1289萬元！前苗栗三灣鄉長温志強疑似棄保潛逃，若採一罪一罰累加，刑期恐高達驚人的499年！檢警調查，他曾任鄉代、縣議員及兩任鄉長，掌握當地行政與農會系統，多次利用職務向承攬公共工程的廠商及應徵清潔隊人員收賄，情節相當嚴重。目前案件已上訴二審，但温志強似乎早在10月就已搭機出境，行蹤成謎。

前鄉長涉貪風光不再！收賄千萬「恐面臨499年刑期」疑潛逃出境 。(圖／TVBS)

苗栗三灣鄉前鄉長温志強因涉嫌上百件弊案，收賄金額高達千萬元以上，目前疑似棄保潛逃。温志強曾任鄉代、縣議員及兩任鄉長，擔任鄉長期間多次利用職務向承攬公共工程的廠商及應徵清潔隊人員收受賄賂，不法獲利達1289萬8100元。他已於2023年1月遭監察院全票通過彈劾，一審判決多項罪名共134次，若採一罪一罰累加，刑期可能高達499年。

温志強利用職務向承攬公共工程的廠商及應徵清潔隊人員收受賄賂，不法獲利達1289萬8100元 。(圖／TVBS)

温志強在5年前苗栗三灣鄉公所重建工程動土大典上曾侃侃而談，但如今卻因貪污案件身陷法律困境。檢警調查發現，55歲的温志強在苗栗地區曾任鄉代、縣議員及兩任鄉長，掌握當地行政與農會系統。他在擔任鄉長期間，多次利用職務督辦鄉公所各項公共工程，向承攬政府採購標案的廠商收受賄賂。此外，他還利用鄉公所兩度辦理清潔隊隊員甄選的機會，分別向有意應徵者或應徵者的親友收賄，不法獲利高達1289萬8100元。

温志強兩度辦理清潔隊隊員甄選的機會，分別向有意應徵者或應徵者的親友收賄 。(圖／TVBS)

由於情節嚴重，温志強於2023年1月10日遭監察院審查，並以13比0全票通過彈劾，隨後移送懲戒法院審理。今年8月，一審法院宣判温志強涉犯貪污治罪條例多項罪名，共犯134次，分別判處10個月到1年6個月不等刑期。值得注意的是，他仍有涉及他案正在審理中，如果採一罪一罰累加，刑期恐達499年。

温志強涉犯貪污治罪條例多項罪名，共犯134次，如果採一罪一罰累加，刑期恐達499年 。(圖／TVBS)

苗栗地檢署主任檢察官劉偉誠表示，當時未限制温志強出境出海，檢察官曾提出科技設備監控的建議，但並無下文。如今案件已上訴至二審，台中高分院於今年11月收案，並於12月24日安排首次開準備程序庭，但温志強並未出庭。温志強的具保人表示，温志強似乎在10月就已搭機出境，目前行蹤不明。至於後續是否沒入保金及發布通緝，須待合議庭檢視卷證資料後裁定。苗栗法院則表示正在積極確認相關情況中。

