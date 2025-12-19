前里長蕭萬居遭停職 涉貪汙經費被重判 堅稱喊「冤」

前龍圖里里長蕭萬居，遭指控協助里民討租金，還捲入貪汙案件。（圖／取自北市文化局長蔡詩萍臉書）

龍圖里前里長蕭萬居近期陷入多重爭議漩渦，儘管平時熱心公益、形象良好，卻遭受多項嚴重指控。他不僅被控協助里民到店面討租金引發恐懼，更被調查在任職期間涉嫌詐領補助經費高達66萬元，一審已被重判，目前全案上訴中。此外，蕭萬居還捲入四年前辦桌賄選疑雲，導致他在三屆里長任期尚未結束前就被停職。面對這些指控，蕭萬居堅決喊冤，強調自己毫不知情。

前龍圖里里長蕭萬居，遭指控協助里民討租金，還捲入貪汙案件。（圖／取自北市文化局長蔡詩萍臉書）

蕭萬居因涉及貪污案件，於今年6、7月間遭到停職。在他任內的龍圖里可說相當熱鬧，周圍還有大安森林公園，里長服務也十分周到。然而，有民眾指控因承租店面積欠租金，里民竟找來蕭萬居到店外叫罵、恐嚇，讓人心生畏懼。對此，有知情人士表示，這件事被人放大了，里長只是扮演和事佬的角色，協助處理里民的疑難雜症，不可能在店裡叫囂。

廣告 廣告

除此之外，蕭萬居還在109年遭到控訴，承租建國南路一處1樓及地下室建物，卻被指竊佔所有人共有土地達5平方公尺。更嚴重的是，他涉嫌在2015年至2019年間詐領補助經費。檢方搜索里辦公室等9個地方，懷疑他利用空白發票和估價單填寫不實內容，再核銷經費66萬元。對於這些指控，蕭萬居表示，他只是要求廠商提供發票，卻不知道有些發票是從別處轉來的，結果只有他一人受到牽連，被判刑51年8個月。

蕭萬居的貪污案目前一審已宣判，全案仍在上訴中。讓人意外的是，他又碰上了四年前辦桌賄選的疑雲。三屆里長還沒當完，就因多起案件纏身而被迫停職。如今又被爆出餐廳砸店案，蕭萬居持續喊冤，希望司法能還他公道。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

更多 TVBS 報導

史無前例危險事件！ 安倍晉三槍擊最終辯論 檢方求處無期徒刑

高虹安大翻盤！他預言成「2026最強母雞」：賴總統越來越艱難

獨／控國道上遭惡意蛇行逼車 80歲母．童驚恐

家屬屢求助無用「獨居男」終釀砍人慘劇 被害者：他會找上其他人

