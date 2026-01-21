前里長遭刺身亡！債務糾紛引殺機 兇手二審維持18年重判

震驚台南學甲地方的前里長刺殺命案，二審判決結果今日出爐。台南高等法院台南分院20日下午宣判，維持原審判決，被告郭哲宏因殺人罪判處有期徒刑18年，刑期執行完畢後須接受監護5年，全案仍可上訴。

根據判決資料顯示，這起悲劇發生於2024年2月22日下午5時11分。被告郭哲宏騎乘機車，行經台南市學甲區南14鄉道新芳高分6電線桿前路口時，與曾任三慶里里長的被害人李坤明駕駛自用小貨車相遇。

郭男認定李男積欠其工作債務，當場示意對方停車並質問。在李男否認欠款後，郭男情緒瞬間失控，立即掏出預先藏匿的水果刀，朝坐在駕駛座內的李男連續刺擊。

李男遭刺傷部位包括左鎖骨上方、左胸外側、左胸乳頭下方及左髖部外側，其中股動脈遭割裂導致大量失血。雖經民眾目擊報案，緊急送往台南佳里奇美醫院搶救，仍於當晚8時31分宣告不治。警方在案發後1小時內迅速逮捕郭男到案。

郭男不服一審判決提起上訴，主張現場無人直接目擊刺殺過程、缺乏直接DNA證據，並引用精神鑑定結果，質疑其殺人故意，認為量刑過重。出庭聽判時，郭男仍稱自己沒有殺人動機，應該無罪釋放。

台南高分院審理後指出，原審已綜合採信法醫鑑定、監視器影像、車輛與車牌辨識資料、現場血跡與斷裂水果刀，以及多名目擊證人證詞。這些證據與被告於警詢、偵查及原審中坦承因債務糾紛持刀攻擊被害人的供述相互印證，足以認定被告犯行。

法官強調，被告刺擊力道猛烈，見被害人大量出血後未施以救助，反而迅速騎車離去，足認其主觀上具殺人確定犯意。即便無人親眼目擊刺殺瞬間，整體間接證據已形成完整證明鏈。

關於量刑部分，合議庭指出，本案屬國民法官參與審判案件，刑度係經國民法官與職業法官合議多數決定，已具體斟酌各項量刑因子，未逾法定刑度，二審應尊重原審判斷。最終認定郭哲宏上訴無理由，裁定駁回。

據了解，被害人李坤明在台南縣時期擔任新芳里長，縣市合併後連任兩屆三慶里長，是當地養殖虱目魚、白蝦大戶，做人海派常幫助里民，在地方上頗有聲望，此案發生讓當地居民錯愕不已。

