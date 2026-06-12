前金國中洪楚釉獲總統教育獎
前金國中音樂班學生洪楚釉，因為患有自閉症重度的姐姐接受音樂治療，讓洪楚釉走上音樂之路，她用悠揚琵琶聲表達對家人的愛，譜寫出逆境成長的動人樂章，展現堅毅精神與卓越琴藝，今年榮獲「二○二六總統教育獎」殊榮；她說，非常感謝一路陪伴與支持她的師長與家人，這份榮耀不只是個人的成就，更是許多人幫助她共同成就的成果。（見圖）
洪楚釉家中有一位重度自閉症的姊姊，從小看著父母為家庭付出的辛勞，也讓她走上音樂之路，她喜歡琵琶樂器，也萌生希望透過樂音溫暖他人，傳遞力量的信念。
國小就讀屏東縣光春國小藝才班期間，在琵琶演奏家莊雪曼老師的啟蒙與指導下，憑藉勤奮練習與堅持不懈的態度，逐漸展現優異的音樂天賦；進入國中後，在莊雪曼老師鼓勵與推薦下，她跨縣市就讀以國樂教育聞名的前金國中藝才班，接受更專業的培訓。即使每天必須與弟弟搭乘火車往返通學，單程約一小時的奔波生活，依然無法減少她對學習的熱忱。
在校期間，洪楚釉不僅術科表現亮眼，學科成績同樣名列前茅，一一四學年度擔任國樂團學生團長時，更以認真負責的態度帶領團員共同成長，協助前金國中國樂團與絲竹樂團勇奪全國學生音樂比賽國樂合奏與絲竹樂合奏雙料特優佳績，展現優異領導能力與團隊精神；個人演奏方面，她曾榮獲「一一一學年度全國學生音樂比賽國小A組琵琶獨奏特優第一名」，以及「一一三學年度全國學生音樂比賽國中A組琵琶獨奏特優第三名」，精湛琴藝深獲評審與音樂界肯定。
洪楚釉提到，雖然每天通勤上學十分辛苦，但在前金國中求學期間受到許多老師的關心與照顧，讓她擁有最珍貴且難忘的學習回憶，高中也希望在高雄就讀；未來期望自己成為專業琵琶演奏家，透過琴聲讓更多人認識琵琶之美，也把自己對生命與音樂的熱情傳遞給更多人。
前金國中校長黃微雅表示，學校長期重視學生全人發展，鼓勵學生在學科、術科與品德教育上均衡成長，洪楚釉此次榮獲總統教育獎，不僅展現卓越才華，更體現孝順感恩、堅毅進取與勇於承擔的精神；她在逆境中持續努力、追求卓越的故事，正是當代青少年最值得學習的典範。
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