前金檢局長洩密判4年5月戴「電子手環」！醫院排檢聲請「暫解禁」法院不准

前金管會金檢局長李進誠於2005年間，涉嫌將檢調鎖定勁永假交易一事洩給股市炒手，另將簽呈洩漏記者拉低股價，讓炒手獲利上千萬；高院更五審今（2025）年8月間改判4年5月，另裁定他戴電子手環監控。李進誠日前以到醫院做某項精密檢查為由，聲請暫時解除科控，合議庭考量他未敘明病歷，且認為還有其他方式可以檢查，日前駁回聲請。可抗告。

李進誠原為高檢署檢察官，之後轉任金管會金檢局長，成為法界佳話。但身為檢方窗口的他，卻涉嫌洩漏檢調計畫搜索勁永公司的消息，以及調查局資金查核資料給股市作手林明達、陳俊吉及媒體友人，讓禿鷹放空勁永獲利超過2000萬元，檢方於2005年10月間起訴李進誠等人。

此案在法院審理近20年，最高法院多次發回，過程高潮迭起。一、二審依貪污、洩密罪嫌判10年、9年6月，但高院更一審後逆轉改判8月，更二審改判6年。令人驚訝的是，最高法院第三度發回高院後，更三審又改判6月，高院更四審認定又不同，改判4年6月。今年8月，高院更五審判他4年5月，同時審酌有防逃必要，裁定他須戴電子手環及每天拍照打卡報到。全案上訴中。

李進誠向高院聲請主張，他近來因腰疼加劇，排定12月中旬要進行一項精密檢查，檢查須知上多處記載移除身上金屬物品，也註記「磁振掃描儀有強力磁場，移除金屬物品以避免受傷」，標註的內容還包括「磁鐵性的金屬物體（例如手機）」。他因此聲請在就醫檢查期間暫時解除科技監控設備，待檢查完畢後再回復。

不過，合議庭卻有不同見解。

合議庭認為，他雖然提出放射科檢查須知佐證，但未提出相關病因（病名略）的病歷資料或診斷證明，且該病因之檢查或治療有很多種，舉凡臨床理學檢查等多種方式，都可收檢查之效。他並未清楚敘明為什麼要選擇該項檢查的必要性。

合議庭認為，縱使他罹患相關疾病（病名略），但該病症於現今社會已屬相當普遍，治療方式多元，也有其他方式可以治療，且根據聲請書上的檢查說明，也記載「其他替代方案：超音波、電腦斷層或其他醫學影像檢查。」合議庭據此認為，應有其他方式可以選擇，不能只用一張檢查單就認定，他有進行該項檢查的急迫性和必要性。

合議庭考量，科技設備監控是「替代羈押」的強制處分之一，權衡本案訴訟進行的程度、考量被告的涉案情節、罪名輕重及對生活（含身體狀況）的影響後，認為他聲請暫時解除科控處分為無理由，據此駁回聲請。全案可抗告。

