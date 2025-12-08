前金銀髮家園奪「共老獎」 高雄打造跨世代共融典範

高雄市政府社會局推動的「前金銀髮家園 社區共融共榮」方案，再度獲得全國肯定！在今年的「健康城市暨高齡友善城市獎」中，高雄以其創新的青銀共居模式與深耕社區的共老理念，榮獲「共老獎」殊榮，展現城市在超高齡時代積極打造安心、尊重與互助環境的豐碩成果。

↑圖說：高雄市政府社會局獲頒114年臺灣健康城市暨高齡友善城市-共老獎。（圖片來源：高雄市社會局提供）

高雄自106年邁入高齡社會、114年正式進入超高齡社會，人口結構變化速度領先全國。市府調查顯示，高雄長者居住型態日益多元，獨居、租屋與借住比例皆不低，顯示居住安全與社會連結是迫切課題。為解決長輩面臨的租屋歧視、孤獨與照顧斷層等問題，高雄市社會局與都發局自109年起運用前金區大同社會住宅，打造全台少見的「青銀共幢、世代共融」居住示範。

↑圖說：大同社宅銀髮家園長輩和青年戶一起歲末圍爐（圖片來源：高雄市社會局提供）

前金銀髮家園設置於社宅長青戶，並由弘道老人福利基金會管理經營，一樓則結合社區照顧關懷據點，提供餐食、活動與健康促進服務。銀髮住戶不僅獲得安定住居，更能透過與青年戶互助、參與社區自治，從「被照顧者」再度成為「助人者」，在熟悉環境中自在且有尊嚴地老化。

這個共融社區如同一個大家庭，青年戶與長輩一同參與課程、節慶活動與社區事務，甚至不少已搬離的青年仍會回到社宅探望長輩。根據基金會調查，銀髮家園入住滿意度高達九成以上，展現此居住模式的成功與溫度。

大同社宅更在112年入選衛福部「智慧共生社區推動計畫」都會型示範點，將青銀共居經驗拓展至更多社宅與社區，深化高雄「親老、敬老、共融」的價值精神。

↑圖說：大同社宅銀髮家園長輩、青年戶及社區長輩一起搓湯圓。（圖片來源：高雄市社會局提供）

高雄市政府社會局表示，此次獲獎是對多方共同努力的肯定，高雄能在高齡服務上持續創新，除了市府投入資源，更要感謝醫療、社福團體、志工與社區居民攜手合作。市府將繼續以「溫暖、尊重、陪伴」為核心，打造更具包容力的高齡友善城市，讓「高雄共老、幸福共好」真正落實在市民生活中。

