前金銀髮家園榮獲高齡友善城市共老獎

高市府社會局推動「前金銀髮家園 社區共融共榮」方案，今年在「健康城市暨高齡友善城市獎」評選中，榮獲「共老獎」殊榮，展現高雄市在推動高齡友善、促進跨世代共融與建立安心生活環境上的努力，獲得中央與評審高度肯定。(見圖)

社會局今(九)日說明，高齡者的「居住」不僅是物理空間的設計，更承載著安全感、健康促進、社會連結與自我尊嚴；高雄市於一○六年十月進入「高齡社會」，並在一一四年一月邁入「超高齡社會」，速度早於全國平均。根據一○七年高雄市老人生活狀況與需求調查，獨居者佔12.20％、租屋者佔5％、借住者佔2％，顯示家庭結構日益多元，老人居住問題成為政策推動的重要課題。

社會局與都市發展局一○九年運用前金區大同社會住宅，打造「青銀共幢世代共融」的居住模式，由社會局規劃長青戶設置前金銀髮家園，一樓並設置社區照顧關懷據點，委託弘道老人福利基金會經營管理；透過與青年戶的互助、社區資源運用等，讓長輩也能發揮所長，成為助人者。一方面處理長者租屋歧視困境，一方面處理長者社會孤獨問題，透過社區共生、社區自治與互助，長者不僅獲得陪伴，更能在熟悉的生活環境中自在老化。

大同社會住宅就像一個大家庭，青年戶、長青戶與社區居民一起學習、參與活動，每個人都可以是助人者；經弘道老人福利基金會調查，覺得符合入住期待的長輩達91%，整體滿意度達92%；搬離的青年戶也會回來探望長輩，社區長輩更是羨慕住在銀髮家園的長輩。

大同社會住宅被選為衛福部一一二年度「智慧共生社區推動計畫」的都會型示範點，將青銀共居模式應用於社區共生，並推廣至其他社宅；不僅保障長者安全住居，更確保其身心健康，深化「親老」、「敬老」與「共融」的理念。

社會局表示，這次獲獎是很大的鼓勵，銀髮家園是高雄市獨有的服務，目的就是希望獨居或雙老長輩不再孤單；高雄市的高齡服務能夠持續前進，除了政府投入資源外，更歸功於社區、民間團體、醫療單位、志工及市民夥伴的共同參與，社會局將持續以「溫暖、尊重與陪伴」為核心理念，結合在地文化與社區力量，讓「高雄共老、幸福共好」成為城市重要價值。