前金門縣長楊鎮浯成立服務處 「年後一定參選到底」

前金門縣長楊鎮浯今（8）日下午4時在金城東門街正式成立服務處，明確表態農曆年後將返回金門「參選到底」，但面對媒體追問具體參選項目時，他始終未正面回應。楊鎮浯強調，服務鄉親的心從未中斷，隨著服務處成立也要向鄉親表達參選決心。

前金門縣長楊鎮浯。（圖／楊鎮浯臉書）

楊鎮浯表示，自從卸任縣長、擔任台北農產運銷公司董事長以來，心始終繫於家鄉金門，服務鄉親的心也從未中斷。他指出，許多鄉親需要服務時可能不知道到哪裡找他，因此藉由服務處成立的機會，讓所有鄉親知道他的服務據點就在這裡。

廣告 廣告

針對為何現在不明確宣布參選項目，楊鎮浯解釋，他目前仍在台北農產任職，北農肩負維繫全台農業穩定及消費者權益的重責大任，台北市長蔣萬安對此非常關心，也希望他能繼續為台灣農業界努力。他表示還需要與蔣萬安持續溝通，在北農的工作一定會有個交待，農曆年後一定會回到金門，跟所有鄉親一起打拼。

前金門縣長楊鎮浯。（圖／楊鎮浯臉書）

楊鎮浯指出，隨著本屆縣長任期將滿，確實有許多鄉親就未來縣政發展提出建議，並勸進他持續為地方付出。他坦言，地方上有不少聲音認為，金門不應成為政治鬥爭的戰場，金門人更應該選出一位善於溝通、理解真正政治治理模式，並且能在不同政黨之間為金門爭取最大福祉的人選。

楊鎮浯強調，自己不會因為職務更動而改變從政初衷，無論身處任何角色，始終秉持「把事情做好、為鄉親服務」的信念。他也指出，金門的發展需要的是理性對話、務實治理，而不是對立與消耗。

當媒體追問是否要回來選縣長時，楊鎮浯表示，國民黨內開放參選是最好的方法，這樣可以把所有能夠服務鄉親的同志都留在黨內。他指出，金門、馬祖畢竟跟台灣不一樣，不會有民進黨能夠見縫插針、獲利的空間，因此在111年時，馬祖的縣長選舉也是用開放的方式來處理，這樣的方式可以避免在沒有民進黨空間的金門、馬祖發生黨內廝殺的狀況。

楊鎮浯說，如此可以讓黨內願意從事公共服務的所有同志都可以「兄弟登山、各自努力」，大家既競爭又合作，不管是哪一個從政黨員，他所做出來的努力都是為黨加分。他認為，如果在沒有民進黨空間的金、馬，還沒有開始正式開打選戰前，黨內就開始廝殺，對黨未必是一件好事。因此他從整個大局、金門的最大利益，以及國民黨最大利益來做這樣的呼籲。

延伸閱讀

金門縣長選戰賴清德找嘸人！藍營內參民調陳玉珍「41%史詩級輾壓」

民進黨2026沒人選金門？陳玉珍：經營基層都要一步一腳印

不「信賴」不行！ 傳賴清德多次探詢綠營金門縣長人選仍沒人