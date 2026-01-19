前鋒鄭麗君台美談判告捷！賴清德：政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進

記者李鴻典／台北報導

行政院副院長鄭麗君率談判團隊到美國達成台美關稅談判後今（19）日上午返台，行政院長卓榮泰前往桃園國際機場接機時，讚許團隊獲得實質且有意義的進展和結果。總統賴清德稍早轉發卓榮泰臉書，總統說，政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進！

行政院副院長鄭麗君率談判團隊到美國達成台美關稅談判多項目標後19日返台。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

鄭麗君表示，經與美國磋商供應鏈的合作證明，「台灣人的努力、台灣的技術和產業，我們已經成為世界上一股關鍵的力量」，充分感受世界看好、需要台灣，政府會全力在台灣持續擴大投資，把產業根基扎得更深、更廣，也會支持產業進行有利的國際布局，延伸與擴展實力，以更壯大的台灣自信走向世界。

卓榮泰在臉書發文貼照寫下，一早迎接拚盡全力贏得榮耀的談判代表團回家。產業界、國人都對這漂亮的一仗予以高度肯定。「總統領軍，前鋒麗君；院守後防，集體作戰」辛苦了，談判團隊！謝謝你們！稍作休息，我們繼續拚，讓國家向前進！

總統賴清德稍早轉貼卓榮泰發文並說，謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家！政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進！

