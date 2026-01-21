前鎮亞灣智慧公宅上樑 634戶社宅拚115年10月前取照並啟動招租

高雄市前鎮亞灣智慧公宅建設再跨重要里程碑。高雄市政府副市長林欽榮21日主持「前鎮亞灣智慧公宅（第一期）新建統包工程」上樑典禮，與立法委員許智傑、高雄市議會副議長曾俊傑及多位市議員、在地里長、市府團隊與統包商一同祈願工程平安順利、如期完工。市府指出，本案主結構體工程近期將完成，整體工程預計於115年10月底前取得使用執照，並同步展開招租作業，象徵高雄在亞灣2.0與5G AIoT產業聚落帶動下，推動社會住宅政策的重要進展。

↑圖說：高雄市副市長林欽榮主持前鎮亞灣智慧公宅(第一期)新建統包工程舉行上樑典禮。

（圖片來源：高雄市都發局提供）

都發局表示，前鎮亞灣智慧公宅基地位於亞洲新灣區核心地段，鄰近捷運與輕軌路網、百貨商場及商辦大樓，並串聯亞灣2.0智慧科技創新園區與5G AIoT產業聚落，具備高度交通與生活機能優勢。全案規劃1幢4棟集合住宅，地上14層、地下2層，總戶數634戶，提供一房、二房與三房等多元房型，並設置店舖、托嬰與長照據點、社福服務空間及綠廊散步道等公共設施，目標打造兼顧居住品質、智慧服務與社區機能的友善生活場域，樹立蛋黃區社宅新典範。

市府指出，截至目前工程進度已達48.5%，較預定進度超前0.3%，施工狀況穩定。後續工程將持續落實工地安全管理與品質督導，並結合智慧工地與數位管理機制，確保施工品質與期程；待完工取照後，將配合中央租金分級制度同步啟動招租，提供市民高品質且可負擔的智慧社宅選擇。

↑圖說：前鎮亞灣智慧公宅規劃1幢4棟集合住宅，地上14層、地下2層，總戶數達634戶。（圖片來源：完工模擬圖/高雄市都發局提供）

林欽榮表示，目前中央與市府在高雄推動的社會住宅，已完工並營運中約3,336戶，規劃與設計中約1萬260戶，工程執行中超過1萬2,604戶，合計達2萬6,200戶，未來也將陸續公布各社宅基地資訊，讓市民清楚掌握社宅布建藍圖。他並感謝立法委員、前鎮與苓雅等選區議員及在地里長不分黨派支持亞洲新灣區與亞灣2.0建設，共同推動前鎮亞灣智慧公宅，為高雄在產業升級與居住正義雙軌並進的城市發展注入關鍵動能。

