前鎮區公所陪伴獨居阿嬤搓湯圓 暖心過冬至

歲末年終，家家戶戶忙著準備冬至湯圓、迎接新年之際，高雄市前鎮區公所與台灣電力股份有限公司秉持宏揚敬老倫理精神，結合華山基金會一同關懷社會角落的弱勢長輩。(見圖)

主辦單位今(十八)日說明，為響應「愛老人 愛團圓」公益活動，期盼協助孤老們溫馨過好年，除了共同認助年菜外，前鎮區公所更展開實際關懷行動，由社會課林文義課長和役政災防課洪雍智課長帶領公所同仁，前往華山服務的潘阿嬤家進行關懷，陪伴她一起搓湯圓、過冬至，迎接新年。

六十七歲獨居的潘阿嬤，半年前痛失相依為命的先生，不久後又遭遇車禍導致右手骨折，生活頓時陷入困境；自從華山基金會開始服務後，定期提供物資與到宅關懷，不僅減輕了阿嬤的經濟壓力，更陪伴她走出人生低潮，成為最溫暖的依靠。前鎮區公所社會課林文義課長和役政災防課洪雍智課長獲悉阿嬤的處境後，特於冬至前夕前往慰問，並帶著公所替代役男協助阿嬤家進行居家環境打掃；並一起搓湯圓，象徵團圓與圓滿。透過實際的陪伴與互動，讓阿嬤感受社會的溫暖與關懷，幫助她重拾生活的信心，讓未來的日子一天比一天更好。

華山基金會於大高雄地區服務約三千四百位三失(失依、失能、失智)長輩，提供關懷訪視、陪同就醫、物資協助及年節關懷等免費到宅服務，並不定期舉辦社區活動，促進長輩社會參與；現正進行「愛老人 愛團圓」公益活動，邀請社會大眾支持愛心年菜，助孤老溫暖過好年，愛心專線○七-五三六七○六四馮站長。