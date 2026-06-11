前鎮國小世界海洋日跨校交流 培育守護海洋小尖兵

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高雄市前鎮國小為響應世界海洋日舉辦別開生面的海洋教育活動，邀請屏東縣大潭國小跨縣市交流，透過最新海洋科普繪本《東港海子們的永續海洋探索》導讀，以及結合雷射雕刻科技的創意手作課程，帶領學生從閱讀、實作到生活行動，認識海洋保育的重要性，在心中播下永續海洋的種子。(見圖)

前鎮國小今(十一)日說明，大潭國小師生於世界海洋日帶來由親師生共同創作的海洋科普繪本「東港海子們的永續海洋探索」，以生動有趣的故事及豐富插圖，引領學生認識海洋生態現況、漁業資源面臨的挑戰，以及永續漁業的重要觀念；透過孩子的視角分享，讓海洋保育議題更貼近學生生活，也激發孩子對環境永續的關注。

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前鎮國小校長陳麗鈞表示，臺灣四面環海，海洋教育應落實於生活實踐之中，今年特別邀請大潭國小進行跨縣市教育交流，希望透過同儕共讀與經驗分享，讓學生理解海洋與生活密不可分，進而培養愛海、護海的責任感。

除了繪本導讀，活動也安排畢業生參與科技感十足的「創意雷雕立體旋轉式祈福卡」製作課程，在老師指導下，學生化身小小工程師，親手組裝雷射雕刻零件，將海洋元素融入創作之中，並寫下對未來及海洋的祝福。當祈福卡完成後緩緩旋轉，立體幾何結構與海洋意象交織呈現，象徵孩子們對永續地球的美好願景。

該活動也進一步將海洋保育與日常飲食連結，引導學生思考「吃什麼魚，將影響海洋未來」；透過繪本內容與討論，學生學習成為負責任的海鮮消費者，了解選擇在地、友善捕撈漁獲的重要性，以及減少食用大型掠食魚類對維護海洋生態平衡的助益。

參與活動的學生黃欣兒分享，透過導讀才發現，原來日常飲食也能成為守護海洋的一股力量，她說，未來會多選擇鯖魚、秋刀魚等生長快速且資源較豐富的魚類，減少食用黑鮪魚或魚翅等海洋食物鏈頂端生物，也會提醒家人優先選購在地與友善捕撈的海鮮，從消費行動支持海洋永續。

陳麗鈞校長強調，這次世界海洋日活動不僅展現跨校合作的教育成果，更結合閱讀、人文、科技與環境教育，讓學生在知識學習與實際體驗中深化海洋素養；學校將持續推動多元海洋教育課程，培養孩子成為具有環境責任感與永續行動力的海洋小尖兵。