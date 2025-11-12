前鎮國小遊SEA趣 玩中學

前鎮國小舉辦「前鎮遊SEA趣、OSS假期營隊」，邀集蚵寮、四維、五福、光華、福東及鹽埕忠孝等多所學校學生，一起化身「小小科學家」，潛入海洋世界探索奧祕，讓學生以玩中學、學中探的方式體驗探索在地海洋。

前鎮國小響應海洋委員會「海洋素養入校教學計畫」，獲得「合作教學社群辦理OSS教學營隊」補助，成立「OssEdu在前鎮」專業社群，與高雄市海洋素養種子教師合作，將美國加州大學柏克萊分校與羅格斯大學研發的「海洋科學序列（OSS）」教材在地化設計成活潑有趣的一日營隊課程。

前鎮國小蔡宗霖老師以「從前鎮出發看世界」為開場，引導學生從在地漁港連結全球漁業；陳麗鈞校長親自示範顯微觀察，讓孩子驚呼「原來水裡有活生生的小生物」，學生透過顯微鏡拍下浮游生物的奇幻畫面，感受看不見的生命力量；蘇千芳主任的「大洋食物網」課程，讓學生用圖卡串聯生物關係，從遊戲中理解能量流動與生態平衡的關鍵。

陳麗鈞校長表示，OSS課程不僅讓學生愛上海洋，也提升教師專業，未來學校將以「探究、體驗、行動」為核心，發展前鎮在地海洋教育，讓每位學生都成為懂得尊重、理解並守護海洋的未來公民。

該活動也邀請蚵寮、四維、光華等學校學生參與。蚵寮國小校長方珮玲強調，這次跨校共學是推動海洋教育的最佳典範，學生在探索中真正理解「守護海洋要從自己開始」。

海洋科學序列（Ocean Science Sequence, OSS）教材是由數學與科學大探索與海洋活動、資源教育專案，以及美國加州大學柏克萊分校勞倫斯科學館與羅格斯大學（Rutgers University）的海洋與海岸科學研究所合作完成，以協助學生探索重要的海洋科學概念。