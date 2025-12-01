前鎮媽祖港橋改建進入最後階段 12月9至12日夜間全面封橋施工

高雄市前鎮媽祖港橋改建工程進入最後階段，高市府工務局新工處今(一)日表示，將於十二月九至十二日晚間九時至隔日凌晨六時，進行橋面AC鋪設及標線繪設作業，施工期間將全面封閉媽祖港橋，呼籲用路人提前改道，避免交通壅塞。

新工處指出，媽祖港橋是前鎮區與鳳山區往來的重要交通要道，平日車流量龐大，該工程原則採「半半封閉」方式施工，以維持橋面通行；下游側橋梁已於今年七月十九日開放通車，目前進行橋梁全面鋪設及標線作業，為降低交通影響，施工時段選擇夜間車流量最少時段進行全面封橋。

施工期間，民眾可改道三誠路及海邦橋，以節省行車時間，工務局並協請警察廣播電台加強宣導，提醒駕駛人提前規劃路線，避免因封橋造成延誤。如需了解改道資訊，可撥打服務專線○九二五一九二六三一楊煜煌主任。

工務局呼籲民眾體諒施工不便，共同配合工程進度，讓改建工程順利完成，提升交通安全與便利。