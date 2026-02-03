前鎮小港議員選情升溫 林浤澤推形象影片拚初選 陳信瑜表態重返

2026九合一選舉打開，在市長初選之後，民進黨內市議員初選也即將登場，被視為一級戰區的高雄前鎮小港選區此次競爭激烈，前鎮區明孝里長林浤澤先前表態參選，近期動作頻頻，在之前上架大咖同框看板後，2日發布競選形象影片，爭取取選民支持；曾任4屆高雄市議員的前北市勞動局長陳信瑜近日也在臉書上表態參選。

高雄市議員（前鎮、小港）參選人林浤澤2日發布競選形象影片，以社區民眾日常生活為主軸，呈現前鎮、小港鄉親最真實的生活樣貌，透過溫暖的互動與對地方未來的期許，鄉親們期盼林浤澤能順利進入議會為地方服務；林浤澤也感性表示，一定會回報鄉親的栽培，並透過五力政策，讓大家的生活越來越好。

林浤澤說，這部影片可以說是自己在地方服務多年的紀錄，包括清晨魚市場的勞工、咖啡廳的店員、通勤的上班族、街邊的年長者、推著孩子的年輕媽媽，都是自己平常服務的對象，影片有最真實的前鎮小港。「希望透過影片傳達一個核心訊息：我們一起生活在前鎮小港，大家要一起讓這個地方越來越好。」

林浤澤表示，自己是前鎮小港子弟，家人上一代、上上代在這裡，在地服務的經驗，更是讓他深深了解到前鎮、小港居民的需求，也因為有十年的幕僚經驗，非常知道要如何透過議會，與市府合作，為地方爭取建設，解決鄉親的問題。因此這一次推出「五力政策」——再生力、守護力、行動力、創造力、活動力，也呼應台語諧音「有你」，與所有鄉親一起參與地方的發展。

圖說：林浤澤以里長服務為基礎參選議員。（圖片來源：林浤澤服務處提供）

曾任4屆高雄市議員的前北市勞動局長陳信瑜，日前也在臉書PO文表達參選意願，表示，前鎮小港唯一支持陳信瑜，革新透明馬上問政，但需要兄弟姐妹們重新歸隊堅心相挺，讓她有機會再為高雄良心、海洋首都而戰；並強調跑攤是心意，問政是目的，革新是不斷進步，透明更是人民的權利。

圖說：曾任4屆高雄市議員的陳信瑜，日前也在臉書PO文表達參選意願。（圖片來源：陳信瑜臉書）

陳信瑜表示，考慮參選下屆高市議員，主要是回來高雄2年多，仍接到不少服務案件，加上鄉親們熱情相挺與鼓勵，打動她再投入選戰的意念，相信以自己擔任過機要、市議員、政務官的完備經驗，可以為地方、為基層提供更實質的幫助。

高市前鎮小港區共有8席現任議員，民進黨現任2席，本次選舉預計提名3席，目前表態黨內初選者除鄭光峰、黃彥毓2現任議員外，還有黃雍琇、林浤澤、吳昱鋒、黃敬雅有意參選。如果再加上陳信瑜，競爭將更形激烈

