前鎮小港議員選戰開打 林浤澤推形象片、陳信瑜表態參戰

民國115年地方大選逼近，有意角逐議員選戰的參選人陸續開始布局，前鎮小港選區競爭激烈，前鎮區明孝里長林浤澤先前表態參選，並於2日發布競選形象影片，盼博取選民支持；曾任4屆高雄市議員的前北市勞動局長陳信瑜近日也在臉書上表態參選。

林浤澤2日發布競選形象影片，以社區民眾日常生活為主軸，呈現前鎮、小港鄉親最真實的生活樣貌。林浤澤表示，這部影片可以說是自己在地方服務多年的紀錄，包括清晨魚市場勞工、咖啡廳店員、通勤上班族、街邊年長者、推著孩子的年輕媽媽，都是自己平常服務的對象，影片沒有華麗特效，也沒有激昂口號，只有最真實的前鎮小港。「希望透過影片傳達一個核心訊息：我們一起生活在前鎮小港，大家要一起讓這個地方愈來愈好。」

林浤澤表示，自己在地服務多年，深深了解到前鎮、小港居民的需求，也因為有10年的幕僚經驗，非常知道要如何透過議會與市府合作，為地方爭取建設，並解決鄉親的問題。因此這一次推出再生力、守護力、行動力、創造力、活動力等「五力政策」，與所有鄉親一起參與地方的發展，期盼能通過民進黨初選，並前進議會為民服務。

另外，陳信瑜日前在臉書PO文提到，前鎮小港唯一支持陳信瑜，革新透明馬上問政，但需要兄弟姐妹們重新歸隊堅心相挺，讓她有機會再為高雄良心、海洋首都而戰；並強調跑攤是心意，問政是目的，革新是不斷進步，透明更是人民的權利。公開表態投入前鎮小港議員選戰，但目前仍在評估是否參與民進黨黨內初選。

