前鎮小港 林浤澤提五力政策與社區一起前進

▲ 高雄市議員（前鎮、小港）參選人林浤澤今（2）日發布競選形象影片。(圖／高雄市議員前鎮、小港參選人林浤澤提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市議員（前鎮、小港）參選人林浤澤今（2）日發布競選形象影片，以社區民眾日常生活為主軸，呈現前鎮、小港鄉親最真實的生活樣貌，透過溫暖的互動與對地方未來的期許，鄉親們期盼林浤澤能順利進入議會為地方服務；林浤澤也感性表示，一定會回報鄉親的栽培。

▲ 林浤澤今天發布的競選形象影片，以社區民眾日常生活為主軸，呈現前鎮、小港鄉親最真實的生活樣貌，透過溫暖的互動與對地方未來的期許。（圖／高雄市議員前鎮、小港參選人林浤澤提供）

林浤澤也透過這一次推出的「五力政策」——再生力、守護力、行動力、創造力、活動力，呼應台語諧音「有你」，與所有鄉親一起參與地方的發展。五力政策，讓大家的生活越來越好。

林浤澤表示，這部影片可以說是自己在地方服務多年的紀錄，包括清晨魚市場的勞工、咖啡廳的店員、通勤的上班族、街邊的年長者、推著孩子的年輕媽媽，都是自己平常服務的對象，影片沒有華麗的特效，沒有激昂的口號，只有最真實的前鎮小港。「希望透過影片傳達一個核心訊息：我們一起生活在前鎮小港，大家要一起讓這個地方越來越好。」

林浤澤認為，自己在地服務的經驗，深深了解到前鎮、小港居民的需求，也因為有十年的幕僚經驗，非常知道要如何透過議會，與市府合作，為地方爭取建設，解決鄉親的問題。因此這一次推出「五力政策」——再生力、守護力、行動力、創造力、活動力，也呼應台語諧音「有你」，與所有鄉親一起參與地方的發展。

林浤澤進一步說，再生力，推動舊港區空間再利用；守護力，強化長照體系與醫療量能；行動力，讓交通真正以人為本；創造力，讓不同背景的孩子都能跟上時代；活動力，讓運動習慣從小培養。

林浤澤強調，自己是前鎮小港子弟，家人上一代、上上代在這裡篳路藍縷建立家園，自己會用盡一切努力，讓前鎮小港成為一個更適合居住、更有發展、讓下一代感到驕傲的家鄉。

